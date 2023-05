Programação festiva homenageia Mães Associadas do Cassazum

A nova diretoria do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos do Primeiro Comando Aéreo Regional – Cassazum realizou sua primeira programação festiva homenageando mães associadas e convidadas em comemoração ao ” Dia das Mães”. Os integrantes da diretoria à frente, a presidente, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena Figueira da Costa, distribuíram vários brindes através de sorteios que culminaram com elogios pela beleza das homenagens, sobretudo, no aspecto da organização e também pela recepção que todos receberam logo na entrada da sede campestre do clube.

Trata-se de fato inusitado no Cassazum, que ficará na lembrança das associadas e mulheres convidadas pelo bonito gesto proporcionado pela nova administração da agremiação militar.

Durante o desenrolar dos festejos aconteceram três apresentações de bandas musicais, através dos cantores sertanejos Victor e João Paulo; Marcelo Mais e Banda Caricato.

Os integrantes da diretoria surpreenderam a presidente Heloísa Helena Figueira da Costa, com um buquê de flores que lhe levaram às lágrimas e agradeceu oferecendo a todas mães associadas e convidadas pelo dia comemorativo.

O evento aconteceu no salão “14 Bis”, que recebeu grande público, o qual enalteceu a programação coordenada pela nova gestão do Cassazum.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar