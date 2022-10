Programação festiva marca 70 Anos de Fundação do Caixaparah

A diretoria da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Pará – APCEF/PA, por meio de seu Departamento Social, promove amanhã, domingo, 23, uma programação festiva bastante atraente para os associados e convidados destinada à comemoração dos 70 anos de aniversário da agremiação bancária, presidida por Alberto Henrique. A programação também inclui a criançada em alusão ao “Dia das Crianças” e a animação ficará ao comando do palhaço “Tio Plim”, a partir das 9 horas.



Os dirigentes da Caixaparah contrataram a Banda “Pop Show”, considerada como uma das melhores da Região Norte, para incrementar ainda mais a programação perante aos associados e convidados.



Segundo o presidente do Caixaparah, Albrerto Henrique, em razão da programação destinada aos 70 Anos de Aniversário da entidade, os jogos dos campeonatos internos foram adiados pelo departamento especializado, com aval dos responsáveis pelas equipes disputantes.

Todas diretrizes foram adotadas com demais diretores objetivando o sucesso do evento, afirmou o presidente do Caixaparah.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar