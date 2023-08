Programação infantil no Mangal das Garças estimula curiosidade e respeito à natureza

No próximo domingo (27), o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, terá uma programação especial para crianças. As atividades, que são gratuitas, começam a partir de 9h30 e prometem aguçar a imaginação e a curiosidade dos pequenos.

O destaque da programação será a apresentação do cisne capororoca (Coscoroba coscoroba). A ave, será apresentada pela equipe de tratadores do Parque. O público terá a oportunidade de conhecer de perto ave chamada carinhosamente de Madona, e conhecer mais curiosidades sobre o animal.

Foto: Beatriz Santos / Divulgação

A apresentação do cisne capororoca será realizada às 10h. Logo em seguida, às 10h30, uma equipe de recreadores irá apresentará uma “trilha folclórica”. As crianças serão convidadas a participar de brincadeiras e atividades lúdicas, com foco na cultura popular brasileira.

As atividades do EcoZoo e do Ecoarte são realizadas mensalmente no Parque Zoobotânico Mangal das Garças. O objetivo é estimular, principalmente entre as crianças, o respeito e o cuidado com a natureza.

Serviço: Projetos “Momento EcoZoo” e “Ecoarte”. Domingo (27), a partir de 9h30. Entrada gratuita, no Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha, Belém.

Foto Destaque: Divulgação