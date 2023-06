Programação musical lusitana em alusão ao Dia Nacional de Portugal é realizado nesta quinta-feira (15) em Belém

Nesta quinta-feira (15), o Espaço São José Liberto recebe, na Capela São José, o show “Fados e Bossas”, uma atração musical que vai contar com a presença da cantora portuguesa e intérprete de fado Margarida Soeiro, com participação especial do violinista Misael Cravalho. O evento é uma homenagem ao feriado nacional de 10 de junho, quando se comemora o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. A apresentação começa às 18h, com entrada gratuita.

O objetivo é reforçar os laços culturais que unem as comunidades brasileiras e portuguesas. A homenagem tem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e realização das empresas Turvicam e TAP Partner.

Entre as canções escolhidas para o show estão “Foi Deus”, de Amália Rodrigues; de João Gilberto “Disse Alguém”; “Coimbra, “Deste um nome de Rua”, “Senhora de Nazaré”, “Nem às paredes confesso”, “Meditando”, “Carinhoso”, “Fascinação” e outras que compõem o repertório.

O estilo musical português, o fado nasceu em Lisboa e tornou-se um ritmo nacional de Portugal. Conhecido por representar em suas canções as emoções da alma portuguesa, foi considerado pela Unesco como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade, desde 2011. Composto por uma explosão de sentimentos, emoções e poesia na voz de quem interpreta, a voz de quem canta é acompanhada por um som de uma viola, em que os sentimentos são ressaltados.

Serviços – O Espaço São José Liberto é um espaço turístico, cultural e de economia criativa, e abriga o Museu de Gemas do Pará, o Polo Joalheiro, a Casa do Artesão, o Memorial da Cela, o Jardim da Liberdade, a Capela São José, o Anfiteatro Coliseu das Artes, Espaço Gourmet, o Espaço Moda e lojas de joias. O espaço foi criado para comercialização de produtos genuinamente paraenses.

Horário – O ESJL funciona de terça-feira a sábado, de 10h às 18h, e aos domingos e feriados, das 10h às 14h.

Foto: Ascom/Sedeme