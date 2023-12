Programação repleta de eventos neste final de semana em Ananindeua

Atrações para todos os gostos a partir desta sexta-feira (01). A grande atração será a inauguração da Orla, com uma grande apresentação nacional.

A programação deste final de semana em Ananindeua será bastante intensa e repleta de atrações. De feira de artesanatos, passando pela venda de produtos típicos da gastronomia regional e culminando com a inauguração da Orla, no domingo (03), a partir das 15 horas.

A Feira de Artesanatos será uma das atrações deste final de semanaFoto: PMAFeira do Artesanato

Na sexta-feira (01/12), das 16 às 22h, será realizada a Feira do Artesanato em Ananindeua, na Cidade Nova 7, Arterial 5A (em frente ao terminal de ônibus do abacatão, próximo ao condomínio Mirante do Lago). Os visitantes poderão se deleitar com o melhor dos pratos típicos do Pará. Além disso tudo, também terá a Oficina de feltro (artigos natalinos) INSCREVA-SE AQUI , com a palestrante Heloísa Almeida (HelloArtes), das 18 às 20h. Já no sábado (02/12), a programação da Feira de Artesanato começará às 16 até às 22h.

Ação Prefeitura em Movimento

Foto: DivulgaçãoVários serviços gratuitos estão sendo oferecidos até este sábado, dia 02/12, de 08 às 14h, na quadra de esportes João Nunes, na Passagem Santa Clara, ao lado do CRAS 40 horas:

– Atendimento de nutrição e dentista, cortes de cabelos e designer de sobrancelhas. Atendimento de Clínico Geral, vacina, teste rápido, palestra de saúde bucal. Varejão Móvel é a feira do seu bairro em sua rua e condomínio, no ônibus você encontra hortaliças, frutas de mandioca, tapioca, mariscos: camarão fresco e salgado, mexilhão, caranguejo e peixe. Atividades lúdicas para crianças. Estande de educação ambiental.

**OBSERVAÇÃO: As especialidades em ortopedia, ginecologia, oftalmologia, dermatologia, cardiologia, urologia e exame de ultrassom serão 50% espontâneas e 50% encaminhadas ao SISREG. Ultrassom somente às 14h. Os documentos necessários para as consultas médicas no Consultório Móvel são: Cópia do RG, Cartão Sus e comprovante de residência.

•SEMAD: Atendimento pelo sistema “Ananin Digital” de: reclamações e solicitações na área de Segurança (denúncias de frequência de assalto/roubo ou ponto de tráfico de drogas), Educação (vagas em escolas ou creches), Saúde ( atendimento nas unidades), saneamento ( buraco, asfalto, iluminação, esgoto), limpeza pública, iluminação pública (deve informar a numeração de identificação do poste ou o número da residência onde fica em frente), pedidos de acessibilidade para deficientes visuais, sinalização em vias públicas, paradas ou abrigos de ônibus, assistência social, poda de árvore na rua, maus tratos a animais, ocupação irregular de área pública, transporte (somente que circula exclusivamente dentro do município de Ananindeua); •SEMCAT: Informações sobre o acesso aos benefícios e programas de Assistência Social (PAEFI/ PAIF / SCFV / PCF / Acessas – programa de acesso ao mundo de trabalho, serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, inclusão nos programas sociais; •SEDEC: Serviços da Sala do Empreendedor: Orientação do MEI, formalização do MEI, emissão da guia de pagamento (DAS), emissão do certificado de empreendedor, alteração de dados cadastrais, baixa de inscrição do MEI, declaração anual do MEI, parcelamento de dívida do MEI/SERVIÇOS DO PAV regularização do CPF, certidão de regularização fiscal PF e PJ (MEI, EPP, ME), emissão de guia de pagamento de (DARF) PF e PJ (MEI, EPP, ME) consulta de imposto de renda, restituição de pagamento duplicata, retificação e boleto, consulta pendência malha fiscal. PF e PJ,(MEI,EPP,ME) alterações de dados cadastrais junto à receita federal, cadastro portal regularize/PGNF, cadastro portal, GOV.BR, parcelamento de dívidas ativa PGFN da PF de PF e PJ (MEI,EPP,ME); •SEGEF: Negociação de dívidas tributárias, emissão de boletos de IPTU e atualização de dados de empresas e MEI no cadastro da SEGEF; •SEGOV: Orientação jurídica, nutricionista, teste glicêmico, aferição de pressão, massagem relaxante, IMC. SEGOV/EQUATORIAL – trocas de lâmpadas e inclusão no programa de baixa renda, E+Reciclagem: posto de coleta de óleos de cozinha e em geral, papelão, papéis em geral e etc., metal, ferro e trocas de lâmpadas; •SEMUPA:

Orientação técnica para agricultores e interessados no assunto, maquete de beneficiamento da cadeia produtiva do açaí, stand das principais culturas de hortaliças para demonstração, clínica tecnológica para atendimento do agricultor, exposição sobre as principais pragas agrícolas e exposição de composteiras domésticas; •SEMA: Orientação sobre plantio/ Supressão vegetal/ Poda de árvore, doação de mudas e licenciamento ambiental; •SEHAB: Orientação sobre os programas “Morar Bem” e “Ananindeua legal”, orientações sobre “Minha Casa, Minha Vida”; •SEMMU: Orientação psicossocial e encaminhamento para os órgãos que fazem parte da Rede de Apoio à Mulher Vítima de Violência.

Inauguração da Orla de Ananindeua

A inauguração da Orla de Ananindeua será um dos grandes momentos deste domingoFoto: Antônio SilvaO ponto culminante da programação deste final de semana em Ananindeua será, com certeza, a inauguração da Primeira Orla do município, com uma festa cheia de grandes atrações, a partir das 15 horas, na avenida Amintas Pinheiro (antiga avenida Icuí-Guajará) com a avenida Santa Fé. O evento contará com os shows e as apresentações do cantor Péricles, grupo Nosso Tom, Sandro Sandim e o grupo folclórico Parananin. Muito lazer para a população.

Foto Destaque: PMA