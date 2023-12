Programações do “ Natal de Amor” em Ananindeua começaram neste final de semana

A noite festiva abriu a programação de Natal que segue durante todo o mês de dezembro.

Uma noite de magia, luz e muito amor, assim foi a noite em Ananindeua, tanto no Bosque Marajoara localizado no Júlia Seffer, quanto na Orla de Ananindeua localizado no bairro do Icuí.

Com muita música, espetáculo, dança e diversão, as programações começaram simultaneamente tanto do lado norte, quanto do lado sul.

Foto: ANTONIO SILVA-ASCOM

O Papai Noel chegou em seu lindo trenó, puxado pelas renas e com seus duendes ajudantes, a população ficou extasiada, todos queriam bater foto com o bom velhinho e a mamãe Noel.

Além da grande estrela da festa o Papai Noel, tinha vários personagens que fizeram a alegria da garotada por onde passavam.

É claro, não poderia deixar de ter o grande símbolo da festa, os três reis magos, Maria e José com o menino Jesus no colo.

A Beatriz Santos, 30 anos, mãe de duas crianças, sendo um menino de 5 anos e uma menina de 8 meses, moradora do Júlia Seffer, falou da importância de cultivar a magia do Natal. “É maravilhoso poder participar desta festa, hoje ter esse Bosque todo iluminado é motivo de festa, antes nunca havia nada para o nosso lado (se referindo ao lado sul de Ananindeua), se a gente quisesse ver algo de Natal tínhamos que atravessar, agora nos sentimos valorizados e nossos filhos ficam felizes, porque eles amam essa época”, declarou a jovem.

Michele Vanessa, 34 anos, moradora também do Julia Seffer e mãe do Emanoel de 4 anos e da Marcele de 12 anos, acrescentou o que sua colega Beatriz disse. “Somos gratos, isso aqui aquece o coração, nos sentimos valorizados, ainda mais nessa época onde toda a esperança se renova, sermos valorizados com uma decoração linda dessa, faz a gente se sentir especial”, contou a mãe emocionada.

Alba Cavalcante, 41 anos, corretora de imóveis e mãe do Cláudio Henrique de 6 anos, estava encantada e brincando com seu filho e nos contou que hoje participa de tudo que a gestão vem proporcionando. “Não é importante só para as crianças, mas pra gente empreendedor, que aqui fazemos também nossas vendas, cada um de nós traz nossas coisas e isso também leva sustento para nossas casas, isso aqui é muito maravilhoso, eu sou uma pessoa apaixonada pelo prefeito, porque vejo o quanto ele pensa no povo, pois isso aqui é pra gente, não só as crianças, porque a gente também se diverte”.

Do lado norte, dentre uma multidão que estava na orla, Alex Kalino, 44 anos, pai do Arthur Kalil, estava com o filho no “cangote”, para que a visão do seu pequeno fosse mais privilegiada, o pai que estava conhecendo a orla pela primeira vez falou da felicidade que estava sentindo em poder viver esse momento com o filho. “Cara, estou muito emocionado, meu filho está aqui amando tudo que ele está vendo, quem diria que um dia teríamos tudo isso, somente agradecer a gestão pelo belíssimo trabalho”.

A noite festiva levou uma verdadeira multidão para acompanhar o Natal de amor, a abertura só mostrou um pouco do que ainda terá durante todo o mês de dezembro.

O clima e a magia permaneceram para que todos possam participar, confira os dias da programação no Bosque Marajoara e na Orla de Ananindeua:

ORLA DO ICUÍ

16/Dez

18h – Personagens da Orla

19h – Papai Noel chegou!

20h – Espetáculo “Festa para o Noel”

21h – Pocket Show A Bela e a Fera

17/Dez

18h – Personagens da Orla

19h – Papai Noel chegou!

20h – Espetáculo “O Nascimento do Menino Jesus”

21h – Pocket Show Mickey, Minnie e sua turma “Noite Feliz”

23/Dez

18h – Personagens da Orla

19h – Papai Noel chegou!

20h – Espetáculo “Festa para o Noel”

21h – Pocket Show Frozen uma aventura congelante

25/Dez

18h – Personagens da Orla

19h – Papai Noel chegou

20h – Espetáculo “O Nascimento do Menino Jesus”

21h – Pocket Show Mickey, Minnie e sua turma “Noite Feliz”

BOSQUE MARAJOARA

16/Dez

18h – Personagens da Orla

19h – Papai Noel chegou!

20h – Espetáculo “O Nascimento do Menino Jesus”

21h – Pocket Show Mickey, Minnie e sua turma “Noite Feliz”

17/Dez

18h – Personagens da Vila

19h – Papai Noel chegou!

20h – Espetáculo “Festa para o Noel”

21h – Pocket Show Frozen uma aventura congelante

23/Dez

18h – Personagens da Vila

19h – Papai Noel chegou!

20h – Espetáculo “O Nascimento do Menino Jesus”

21h – Pocket Show Mickey, Minnie e sua turma “Noite Feliz”

25/Dez

18h – Personagens da Vila

19h – Papai Noel chegou!

20h – Espetáculo “Festa para o Noel”

21h – Pocket Show Shrek e o Natal

Foto: Ascom Ananindeua