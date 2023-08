Programas de alimentação e nutrição são temas de capacitação promovida pela Prefeitura de Santarém

A Prefeitura Municipal de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com a parceria da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), realizou uma capacitação sobre os Programas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) com profissionais dos 20 municípios monitorados pelo 9º Centro Regional de Saúde (9° CRS). O evento ocorreu de 21 a 24 de agosto, no auditório do Centro Municipal De Informação e Educação Ambiental De Santarém (CIAM).

Segundo Rilda Jati, referência técnica de Alimentação e Nutrição da Sespa, a capacitação é importante para o fortalecimento das práticas alimentares saudáveis. “No estado do Pará, temos um cenário de obesidade e, ao mesmo tempo, percebemos o retorno da desnutrição. Então, precisamos ampliar essas ações de prevenção e também de promoção da alimentação saudável nas unidades de saúde”, comentou.

Cerca de 30 profissionais da área da saúde, assistência social e educação participaram da formação que abordou tópicos como obesidade infantil nas escolas, aleitamento materno, suplementação de vitaminas, dentre outros. Danila Juliana, enfermeira da Semsa de Santarém, comentou sobre a programação do evento: “No primeiro dia da programação, foi trabalhada uma oficina sobre fortalecimento do aleitamento materno em referência a campanha do Agosto Dourado. Já nos dias seguintes, a temática envolveu os programas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)”, explica.

Tayla Almeida, da Secretaria de Saúde do município de Óbidos, foi uma das participantes da capacitação e destacou a importância das oficinas para o seu trabalho. “A capacitação foi extraordinária. Os conhecimentos que foram repassados são fundamentais para a nossa rotina de atendimentos. Por isso, a ideia é voltar para Óbidos e multiplicar tudo o que eu aprendi aqui com os meus colegas de equipe”, contou.

Imagem: Agência Santarém