Programas de valorização da formação de docentes na Uepa recebem mais 309 bolsas

Com o objetivo de fomentar ações pedagógicas e científicas que resultem na qualificação e formação acadêmica, a Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), oferece programas de bolsas para aprimorar a qualidade da docência e educação básica pública no Brasil. Dentre essas iniciativas, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e o Programa de Residência Pedagógica (PRP) se destacam na contribuição e valorização da formação de docentes.

O Pibid e o PRP foram expandidos com o acréscimo de 309 bolsas, aprovadas nos editais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Atualmente, há 288 bolsas Pibid, distribuídas em 12 subprojetos, executados em oito campi da Uepa, e 285 bolsas PRP, distribuídas em 19 subprojetos, em 10 campi.

Destinado à formação inicial de docentes, o Pibid oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos dos cursos de graduação que desenvolvam suas práticas pedagógicas em escolas da rede pública, colaborando com a qualidade da educação básica. A Uepa está inserida no programa desde 2011, beneficiando especialmente alunos do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), que forma o maior número de licenciados na Universidade.

O PRP é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores. Executado pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o Programa fomenta projetos institucionais de residência pedagógica de instituições de ensino superior, e amplia a qualidade da formação inicial de professores da educação básica nos cursos de licenciatura.

Valorização – Segundo o professor Higson Rodrigues, coordenador de Programas e Projetos da Uepa, essas iniciativas “incentivam a valorização da formação inicial dos professores de todas as licenciaturas, além de fortalecer os cursos de licenciatura da Uepa com aprofundamento teórico-prático da formação de estudantes, cooperando para a construção da identidade profissional docente”.

Ainda de acordo com o professor, ao falar sobre a contribuição dos programas no âmbito da Universidade, “o aumento das bolsas do Programa de Iniciação à Docência e do Programa de Residência Pedagógica é importante, pois fortalece a relação entre a Uepa, redes de ensino e os cursos formação de professores da Universidade, preparando-os para a atuação profissional com base nas experiências vivenciadas no chão da escola pública do Estado do Pará”, frisou o professor.

Texto: Messias Azevedo – Ascom/Uepa

Fonte: Agência Pará/Foto: Naialana Thiey/Ascom Uepa