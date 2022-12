Programas nacionais de apoio ao Transporte do Escolar e Dinheiro Direto na Escola são debatidos em Belém

Com o tema “Resultados Alcançados e Perspectivas do Programa”, o Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (Cecampe Norte) em parceria com o pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Pará (Undime/PA) realizou em Belém o I Seminário do Cecampe Norte no Pará. O encontro ocorreu nos dias 21 e 22 deste mês, no auditório do Instituto de Ciências Jurídica da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A Prefeitura de Belém foi representada no evento pela Secretaria Municipal de Educação. O seminário debateu sobre o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), o Programa Caminho da Escola e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com o objetivo de realizar atendimentos técnicos e apresentar diagnósticos e resultados obtidos nos anos de 2021 e 2022, além de discutir sobre os desafios e perspectivas para os próximos quatro anos de parceria.

“O grande desafio que enfrentamos nestes dois últimos anos de pandemia foi o desenvolvimento, ou seja, de conseguir nesse processo de capacitação, de formação, monitoramento e avaliação das políticas do PDDE e suas ações integradas, atender em torno de 32 mil agentes dos conselhos escolares em toda aregião Norte”, relatou Afonso Nascimento, coordenador do Cecampe Norte, para ressaltar a importância de ter esse contato com as secretarias de educação para entender a dimensão do desafio de se fazer política pública e a educação básica em todo país, em especial, na região Norte.

Democratização – Para que as escolas recebam os recursos federais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a Prefeitura de Belém, desde 2021, iniciou o processo de democratização na rede municipal de ensino, com a regularização dos Conselhos Escolares, entidades que contribuem na gestão administrativa, pedagógica e financeira das escolas. A Secretaria Municipal de Educação (Semec) já regularizou 40 Conselhos Escolares e avança rapidamente em toda a rede.

“Começar governo na pandemia foi algo extremamente difícil. Então pensar política pública nacional, a política de educação com descentralização de recursos para as escolas é fundamental. Fazer o fortalecimento das unidades educativas é o caminho. Hoje a minha grande sugestão é unir o projeto político pedagógico das escolas. Pensar no âmbito administrativo, pedagógico, financeiro e atrelar ao Programa de Acolhimento, Permanência e Êxito (Pape) ”, reafirma a secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, , sobre os programas federais. A titular da Seemec também representou a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Pará (Undime/PA).

Programação – Orientações básicas do PDDE, sistema gerenciador do cartão, execução e prestação de contas foram alguns dos assuntos abordados. Os participantes pontuaram no debate questões relacionadas à realidade da região e a burocracia de processos.

Marcos Sales, da equipe responsável pelos programas federais na Semec avaliou o encontro de forma positiva. “O seminário vem ao encontro da nossa realidade no Pará. A Secretaria Municipal de Educação de Belém é um trabalho que a gente já excuta e o Cecampe vem fortalecer. Principalmente, no resgate da gestão democrática nas escolas”, disse Marcos.

Para ele,o resultado prático disso é a regularização de 40 dos 44 Conselhos Escolares já existentes.”Dentro do Plano Plurianual, a nossa meta era 90% e isso já foi atingido. Estamos no caminho certo e a gente só vem perceber isso quando constatamos no seminário a fragilidade de outros municípios. Claro, que cada município tem sua realidade”, explicou Marcos.

Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Luis Miranda/Semec