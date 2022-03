Projeto Amigo Moveleiro é implantado no Polo de Parauapebas

Localizado na PA-160, dentro de uma área de 24,2 hectares, o Polo Moveleiro de Parauapebas começa a ganhar um novo fôlego com ações mais incisivas da prefeitura para alavancar, de uma vez por todas, o trabalho dos 115 micro e pequenos empreendedores que trabalham no local.

Um dos problemas que mais afligiam os moveleiros – o processo de regularização fundiária – está em andamento assim como o georreferenciamento e o desmembramento do polo da área total da fazenda, antiga proprietária do imóvel. Mas para o sucesso dos negócios também é necessário orientar os moveleiros sobre empreendedorismo.

Daí, a Seden criou o projeto “Amigo Moveleiro”, que entrou em ação desde a sexta-feira, 4, no próprio polo, com equipes da Sala do Empreendedor, Banco do Povo, do Sine e da Coordenadoria Especial de Trabalho, Emprego e Renda (Ceter), que irão informar, orientar e esclarecer aos moveleiros sobre os passos para melhor empreenderem e quais os serviços disponibilizados pela prefeitura.

“Dentre as ações que serão colocadas à disposição dos moveleiros, estão a capacitação junto à Ceter, com cursos e oficinas, abertura de CNPJs (empresas) em parceria com a Sala do Empreendedor, obtenção de linha de crédito junto ao Banco do Povo, orientações jurídicas e de empreendedorismo, regularização de documento, palestras e consultorias e divulgação da importância do Polo Moveleiro na economia de Parauapebas”, enumera o secretário municipal de Desenvolvimento, Mariano Junior.

O coordenador do Polo, Clemilton Silva, ressalta que esse tipo de ação é necessário até para que os moveleiros fiquem atualizados sobre empreendedorismo e possam concorrer da melhor forma possível no mercado de trabalho. “Nos dias de hoje, nós sabemos que o mercado de trabalho vem exigindo muito do trabalhador por causa da modernidade. Assim, a gente está atuando para poder ajudar os moveleiros”, diz ele, acrescentando que entre 300 e 400 pessoas são beneficiadas diretamente com a iniciativa.

O projeto “Amigo Moveleiro” faz parte do programa “Desenvolvimento 2030”, da Seden, e vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Trata-se de uma agenda mundial assinada pelos países-membros da Nações Unidas (ONU), com 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até o ano de 2030, com vistas à erradicação da fome e da pobreza, à proteção dos recursos naturais, à igualdade social e de gênero e à prosperidade.

“Emprego digno e crescimento econômico estão entre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e é o que estamos promovendo com o projeto Amigo Moveleiro, para o qual o prefeito Darci tem dado todo apoio porque acredita no potencial econômico do polo”, destaca o secretário Mariano Junior, acrescentando que a Seden está trabalhando para, até o final deste ano, garantir toda a infraestrutura necessária para o crescimento do Polo Moveleiro.

Fonte: Blog Zé Dudu

Com informações Ascom Prefeitura de Parauapebas