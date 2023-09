Projeto Araguaia Níquel recebe autorização para iniciar extração mineral

A Horizonte Minerals, empresa de níquel que desenvolve dois ativos Classe 1 no Pará, recebeu a Autorização de Comissionamento da Atividade de Extração Mineral para o Projeto Araguaia Níquel. A autorização foi emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS) e permite que a Horizonte inicie a extração de minério, com o trabalho inicial em andamento para formar estoque antes da fase de comissionamento.



A autorização permite à Empresa lavrar, armazenar e classificar o minério, otimizando a consistência do minério que vai alimentar a planta, processo necessário para mitigar riscos durante o comissionamento. Ao longo dos próximos seis meses, os estoques serão formados, com minério suficiente para alimentar a planta nos seis meses seguintes. A Cava do Pequizeiro, localizada a 750 metros da planta de processamento, será a principal fonte de minério para o Projeto Araguaia, abastecendo os dois primeiros anos de vida da mina e contribuindo com mais de 50% da produção nos primeiros dez anos.



“Tenho o prazer de anunciar a autorização para iniciar as atividades de mineração no Projeto Araguaia, outro marco importante para a Horizonte Minerals, que vai permitir que o minério seja extraído e estocado com o objetivo de mitigar um risco importante do comissionamento como parte de nossa estratégia mina-usina (mine-to-mill) antes do início da operação no próximo ano”, diz Jeremy Martin, CEO da Horizonte Minerals.



“A equipe da Horizonte continua trabalhando em estreita colaboração com a SEMAS e outras partes interessadas locais, para gerar valor sustentável de longo prazo para todos os envolvidos neste novo projeto de níquel Classe 1”, complementa o executivo.

STATUS PROJETO

Com 58% (dados de maio/2023) das obras concluídas, entre os avanços do Projeto Araguaia, destaca-se a chegada das peças para a montagem dos fornos rotativos calcinador e secador. Os equipamentos vieram de fábricas da FLSmidth na China até Conceição do Araguaia, no Pará, onde o Projeto Araguaia está sendo construído, após um processo de engenharia e construção de 10 meses e uma viagem de 135 dias.

Em 2022, o Projeto Araguaia foi reconhecido como um Projeto de Minerais Estratégicos pelo governo brasileiro. Essa aprovação demonstra ainda mais a importância global do níquel como um metal relevante para o Brasil e garante que seja tratado com prioridade pelos vários órgãos governamentais envolvidos na construção e operação do Araguaia, por meio do apoio de um comitê interministerial.

LAVRA E PRODUÇÃO

O Projeto Araguaia terá uma mina a céu aberto que extrairá minério laterítico a partir de diversas cavas. A lavra do minério será realizada em cavas pouco profundas (máximo de 30 m), por escavação mecânica, com armazenamento do solo superficial (topsoil) e reabilitação sequencial das áreas lavradas.

O processo produtivo do Projeto Araguaia utilizará a estabelecida tecnologia RKEF (Rotary Kiln – Electric Furnace), ou calcinador rotativo – forno elétrico, utilizada em diversas plantas industriais globalmente.

MEIO AMBIENTE E EMPREGO

Sustentabilidade e Inovação são valores para a Horizonte Minerals, presentes em todas as etapas de projeto, desde os estudos de viabilidade até a implantação, operação e fechamento de mina. Por exemplo, na parte ambiental, a Empresa está contribuindo para aumentar os índices de biodiversidade da região, por meio da produção de mudas utilizando germoplasma das espécies já presentes no local, que serão utilizadas para reflorestamento e formação de corredores ecológicos para conectar os fragmentos de floresta existentes.

O Projeto Araguaia Níquel emprega (dados de maio/2023) aproximadamente 3 mil colaboradores entre próprios e terceiros. Durante a operação, o Projeto vai gerar 500 postos de trabalho permanentes durante os 30 anos de vida útil da mina.

SOBRE O NÍQUEL

O níquel é um metal crucial na transição para energia limpa e tem apresentado demanda crescente, impulsionada pelo estabelecido mercado de aço inox e pelo emergente mercado de baterias para veículos elétricos. A Horizonte Minerals, por meio de dois projetos no estado do Pará – Projetos Araguaia e Vermelho – segue trabalhando para se transformar em um produtor de níquel de grande escala e relevante globalmente, com produção combinada de mais de 60.000 toneladas de níquel por ano.

HORIZONTE MINERALS

A Horizonte Minerals está desenvolvendo dois projetos Classe 1, 100% de sua propriedade no Estado do Pará: o Projeto Araguaia Níquel e o Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto. Ambos de grande escala, alto teor de níquel, baixo custo, baixa emissão de carbono e escaláveis. O Projeto Araguaia está em construção, com o primeiro metal previsto para o início de 2024. Quando estiver com as Linhas 1 e 2 em fase de produção, produzirá 29.000 toneladas de níquel por ano. O Projeto Vermelho está em fase de estudo de viabilidade e deve produzir 24.000 toneladas de níquel e 1.250 toneladas de cobalto por ano para abastecer o mercado de baterias de veículos elétricos. O perfil de produção combinado da Horizonte Minerals de mais de 60.000 toneladas de níquel por ano posiciona a Empresa como uma produtora de níquel relevante globalmente. Os três principais acionistas da Horizonte são La Mancha Investments S.à r.l., Glencore plc e Orion Resource Partners LLP.

Imagem: Divulgação