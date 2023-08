Projeto Arte em Cores divulga lista de artistas selecionados no Pará e Maranhão

No Pará, foram registradas 65 inscrições na capital, Belém, e em outras 52 cidades do interior. Ao todo, 164 artistas residentes nos estados do Pará e Maranhão se inscreveram no Arte em Cores 2023.



Saiu a lista com os(as) 75 artistas selecionados(as) para participar da 3ª edição do projeto Arte em Cores, iniciativa que conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei Federal de Incentivo à Cultura. A relação com os nomes está disponível na bio do Instagram do projeto, @arteemcoresmove, e no link https://bit.ly/AeC_Selecionados1. Além dos(as) selecionados(as), o projeto divulga também relação com os(as) artistas suplentes.



Ao todo, o Arte em Cores 2023 recebeu 164 inscrições nas 17 cidades participantes. No Pará, foram registradas 65 inscrições na capital, Belém, que participa pela primeira vez do projeto, e outras 52 no interior do estado, sendo 2 em Bom Jesus do Tocantins, 6 em Canaã dos Carajás, 2 em Curionópolis/Serra Pelada, 1 em Eldorado do Carajás, 20 em Marabá, 4 em Ourilândia do Norte, 15 em Parauapebas e 2 em Tucumã. A seleção se baseou em quatro critérios: relevância artística, criatividade, localização da obra e originalidade.



Agora, o Arte em Cores entra na fase de validação dos(as) selecionados(as) e, posteriormente, seguirá para a etapa de realização das obras individuais. Os(as) 75 artistas selecionados(as) terão acesso a um conjunto de videoaulas sobre arte urbana, referências estéticas, técnicas e suportes, além de premiação individual no valor de R$ 1.500,00 e ajuda de custo de R$ 620,00 para a compra de materiais que serão utilizados na criação das respectivas obras.

O PROJETO

Em sua 3ª edição, o Arte em Cores segue dando continuidade a um histórico de sucesso na valorização das diversas expressões artísticas difundidas nas ruas. Com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto já realizou duas edições nos estados do Pará e do Maranhão, em 2020/2021 e 2022. Ao todo, 100 artistas já foram contemplados pelo projeto, que coloriu 26 comunidades com painéis de arte urbana e distribuiu mais de R$ 195 mil em premiações e ajuda de custo. Além dos trabalhos individuais, o projeto já viabilizou a realização de quatro grandes murais coletivos nas cidades de Marabá (PA), Açailândia (MA) e Alto Alegre do Pindaré (MA). Nesta 3ª edição, o Arte em Cores envolve 17 cidades, sendo oito delas localizadas no interior do estado do Pará, oito cidades do interior do Maranhão e, pela primeira vez, a cidade de Belém, capital do Pará. Serão investidos R$ 189 mil em premiações para impulsionar a carreira de 75 artistas residentes nos dois estados.

A LISTA

Os artistas selecionados em Belém são:

Alice de Araújo Romero (Lika), – Almir Trindade Neto (Sintético Abstrato), André Oliveira Jucá (Brown), Anna Beatriz Paiva de Moraes (Beatriz Paiva), Carlos Nyalles Farias Pereira (Nyalles), Diego Fernandes Soares (Diego loc), Emely Dayana Trindade da Paz (Emy), Eric Jonas David Teles (Eric David), Fabio Luis Modesto Cardoso (Graf), Fabrício Lima da Silva (Manduka), Gabriel Vyctor Santos Monteiro (Gabz), Irene Monteiro Nunes (Ireny Nunes), Isabela de Brito Lima (Mama Quilla), José Santana Pinto de Carvalho Júnior (Santo), Juliana Padilha de Souza (Tita Padilha), July Anne Pereira da Silva (July Silva), Karina Santiago Miranda (Ka Miranda), Letícia Campos da Costa Nunes (Lenu), Leticia Carvalho Viana de Sousa (Leviana), Marcely Gomes Feliz (Cely Feliz), Márcio Elias Nunes do Nascimento (Astroamazônico), Nillo Celso Barata Silva (Grafitti Belém), Patrícia Ferreira Araújo (Pati Araújo), Pedro Rodrigues de Moraes (Ordep) e Rubnilson Pereira da Mota (Tsssrex).



Suplentes

Juliana Silva (Juh Silva) – Suplente 1, Alex Cícero Fernandes da Silva (Urubu.091) – Suplente 2, Patrick Silva dos Santos (PTCK) – Suplente 3, Rodrigo Mateus Sampaio Leão (Rodrigo Leão) – Suplente 4, e Nagib Lucas dos Passos Silva (Nagib Luka) – Suplente 5.

Os artistas selecionados no interior do Estado do Pará são:

Carlos André Vieira Mascarenhas (Carlinhos Pintor) – Tucumã, Daniel Ferreira dos Santos (Daniel F. Santos) – Canaã dos Carajás, Diana Serra Santos (Ártemis) – Canaã dos Carajás, Eva Wendy Xavier Sousa (Eva Wendy) – Parauapebas, Fabiano Dias de Sousa (Fabiano Souza) – Ourilândia do Norte, Felipe Barros Santos (Lippe Artes) – Tucumã, Fiama Rodrigues Silva (Fiama Rodrigues) – Marabá, Fransuelle Pereira dos Santos (Athena) – Parauapebas, Iramar Gomes Candido (Iramar Art) – Parauapebas, Iremar Nunes de Carvalho (Reis Filho) – Marabá, Jefferson Bosco Miranda de Araújo (Bosco) – Marabá, Joabe Rodrigues Carvalhedo (Joarts) – Ourilândia do Norte, Jonas Araújo Barros (Jonas Barros) – Marabá, Josean Martins de Oliveira (Martins) – Marabá, Josiel Taveira Feitosa (Kaveira09) – Canaã dos Carajás, Layse da Silva Pimentel (Layse Pimentel) – Marabá, Lucas Rodrigues Couto (Lucas Couto) – Parauapebas, Mário Eugênio Pereira Lobato (Oiram) – Parauapebas, Mauro César da Costa Dias (Costa Dias Arts) – Bom Jesus do Tocantins, Reginaldo de Oliveira Soares (Regis Soares) – Curionópolis, Rildo Vieira Brasil (Rildo Brasil) – Marabá, Rodrigo Martins Ferreira (Rod77) – Parauapebas, Rui Rodrigues Alves (Ruy Arts) – Eldorado dos Carajás, Tarcísio Augusto Santos do Rosário (Tata) – Parauapebas, e Wendrel de Andrade Dias (Lopez) – Canaã dos Carajás.



Suplentes

Uriel Taate Santos Cavalcante (Taate Uriel) – Suplente 1 – Marabá, Lucas Silva Monteiro (Lucas Montier) – Suplente 2 – Marabá, Izaac da Silva da Silva (Zackart) – Suplente 3 – Parauapebas, Vitória da Silva Conceição (Vi) – Suplente 4 – Curionópolis, e José Ferreira dos Santos (José Ferreira) – Suplente 5 – Bom Jesus do Tocantins.

Imagem: Divulgação