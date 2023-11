Projeto “Banco de Alimentos” da Ceasa Pará é considerado referência nacional

O projeto “Banco de Alimentos” do Governo do Estado por meio da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) foi apresentado anteontem, terça-feira, 0 7, durante o “III Encontro Nacional de Bancos Alimentos”, realizado no Teatro Garagem SESC em Brasília, como case de sucesso e referência em política pública contra o desperdício e insegurança alimentar.

O evento foi promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e contou com a presença do ministro Wellington Dias, além de dirigentes, coordenadores de Bancos de Alimentos de todo o país, prefeitos e secretários municipais.

O Encontro teve como objetivo promover o estímulo a ações para redução do desperdício de alimentos no país.

Iniciado em março deste ano, o Banco de Alimentos da Ceasa Pará consiste em coletar os hortifrutis orgânicos não comercializados, mas em plenas condições de consumo, para doar à famílias em situação de vulnerabilidade social.

As doações são feitas pelos permissionários do entreposto e recebidas por uma equipe formada por servidores administrativos, nutricionistas, gastróloga, assistentes sociais, dentre outros, que selecionam, higienizam e organizam em cestas que são doadas às comunidades da Região Metropolitana de Belém.

Atualmente, o projeto já chegou à marca recorde de oito toneladas mensais de frutas, legumes e hortaliças doados a pessoas em situação de insegurança alimentar.

Para o diretor presidente da Ceasa/PA, Raimundo Santos Júnior, “Ser convidado a participar desse grande evento, na qualidade de gestor de uma política pública de sucesso do Governo do nosso Estado, nos causou muita alegria e orgulho. O Banco de Alimentos já se transformou em referência para outros estados brasileiros por sua atuação no combate à fome, ao desperdício e preservação ambiental”, salientou.

Imagens: Kedma Viegas