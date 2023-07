Projeto “Banho Acessível” leva lazer para pessoas com deficiência no verão em Mosqueiro

A manhã desta sexta-feira, 21, foi de muita atividade física, divertimento e, sobretudo, inclusão na praia do Farol, em Mosqueiro. Foi mais uma edição do projeto “Banho Acessível”, que permite que pessoas com deficiência física possam ter um banho de praia com segurança.

Ao todo, 20 pessoas com algum tipo de limitação física participaram do banho em um dia ensolarado de verão na praia. Essas pessoas, entre crianças, adultos e idosos, são moradores da própria ilha de Mosqueiro e ainda outros da Belém insular. É o caso da estudante Sthefanny Mota, de 16 anos: “Estou muito feliz. Eu amo muito praia e quero logo entrar na água”, disse a estudante pouco antes de entrar na praia.

A mãe da jovem, a pedagoga Elizabete Mota, afirma que a iniciativa da Prefeitura de Belém de promover a acessibilidade nas praias da cidade é valorosa e deixa muita gente feliz.

Já a moradora de Mosqueiro Elizângela Bentes, de 48 anos, diz que era ainda criança na última vez que tomou um banho de praia. “Eu agradeço por todo carinho que a equipe da Secretaria de Esporte teve comigo. Esse trabalho é feito com carinho e eles estão de parabéns”, declarou Elizângela.

Verão Tamo Junto

O projeto “Banho Acessível” integra a programação do Verão Tamo Junto da Prefeitura de Belém, coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). Segundo a titular da Sejel, Carolina Quemel, o “Banho Acessível” é uma forma de apresentar à sociedade a inclusão e proporcionar lazer, alegria e adrenalina para todos, mesmo com suas diferenças. Aproximadamente, 15 profissionais, entre educadores físicos e técnicos em esporte e lazer, estão envolvidos no projeto.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa Tomé/COMUS