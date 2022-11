Projeto Big Band, do curso de Música da Uepa, faz apresentação em Santarém

Estudantes do curso de Licenciatura Plena em Música do Campus XII – Tapajós farão uma apresentação especial no evento de lançamento do Projeto Big Band na próxima quarta-feira (16), a partir das às 19h, na Casa da Cultura, em Santarém.

O Projeto, idealizado pelo coordenador do curso, Andresson Dourado, propõe uma formação musical composta por alunos de Música que explore a sofisticação dos arranjos e a liberdade de improvisação dos músicos, no estilo de Big Band, expressão da língua inglesa que caracteriza a formação musical de grande grupo instrumental associado ao jazz, muito popular dos anos 20 aos anos 50.

A Big Band do Campus XII da Uepa será composta por 24 alunos e 3 professores. No naipe das madeiras haverá flauta transversal, clarinete e saxofone e no naipe dos metais, trompete, trombone e trompa. A base harmônica será realizada pela guitarra, contrabaixo, piano, bateria e percussão e para ampliar ainda mais a execução harmônica terá violão e cavaco.

No evento serão apresentadas 11 músicas, num repertório eclético de músicas nacionais e internacionais. Haverá também uma homenagem especial ao violonista Sebastião Tapajós, a execução da canção Igapó por um quarteto de cordas e piano.

O Curso de Licenciatura Plena em Música do Campus XII – Tapajós, em Santarém, foi implantado no ano 2000, numa política de expansão dos cursos para o interior. O curso visa a formação de um professor de música pautado na integração de três elementos: a música, a pedagogia e a pesquisa, na vinculação entre a teoria musical e a prática musical, num fazer música, pensar música e contextualizar música. O Campus XII já possui quase 20 turmas formadas e centenas de profissionais que atendem as diversas modalidades de ensino na região Oeste do Pará.

Texto: Jucelma Marinho

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes