Projeto “Bom de Bola, Bom de Escola” oferece aulas de esportes e educação para crianças e adolescentes

Na próxima semana o Polo II do projeto esportivo “Bom de Bola, Bom de Escola”, em Ananindeua, estará com inscrições abertas para diversas modalidades esportiva. O objetivo do projeto é propagar o esporte como ferramenta de inclusão social e reconhecimento de aptidão individual nas diferentes modalidades de crianças e adolescentes do município.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente, na sede da secretaria, pelo responsável do menor de idade, nos dias 16,17 e 18 de agosto. As vagas são destinadas para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos, para as modalidades de futsal, futevôlei, vôlei, vôlei de praia e basquete.

Interessados em participar das aulas, deve estar matriculado em instituição de ensono (público ou privado) e o responsável deve comparecer na sede da secretaria com cópias das documentações necessárias.

A iniciativa da Prefeitura de Ananindeua promove o esporte como ferramenta de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida.

Serviço:

Inscrições abertas para o Polo II do projeto esportivo “Bom de Bola, Bom de Escola”

Dias: 16,17 e 18 de agosto

Endereço: Sede da SELJ (Tv. WE 30, nº311 Cidade Nova 5 – Coqueiro, Ananindeua) próximo ao colégio Equipe

Horário: 08h00 às 13h00

Documentação necessária (cópia):

– Boletim escolar do ano de 2023

– Comprovante de residência atualizado

– CPF do aluno

– RG do aluno

– RG do responsável

– 1 foto 3×4 do aluno

Foto: Angélica Corrêa