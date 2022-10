Projeto Boulevard da Gastronomia terá Ordem de Serviço assinada pelo Prefeito de Belém

Na tarde desta terça-feira (25), o Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vai assinar a Ordem de Serviço (OS) do Projeto Boulevard da Gastronomia: Belém cidade criativa da gastronomia. O novo espaço terá como sede do Boulevard da Gastronomia, a Praça dos Estivadores, localizado no centro histórico de Belém. A ação será realizada às 17h30 desta terça-feira (25).

Desde de 2015, a cidade de Belém obtém o selo Internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), sob administração da Companhia de Desenvolvimento e Administração da área metropolitana de Belém (Codem). E neste ano, a capital paraense foi eleita pelo Ministério do Turismo como tendência turística.

Fazendo parte de outros investimentos na área turística do município, este novo projeto vai permitir que a cidade se torne mais atrativa para o desenvolvimento do mercado turístico do país.

O projeto como o Boulevard da Gastronomia eleva Belém à potencial cidade turística do Brasil, servindo como vitrine aos produtores locais e empresários da região amazônica, se colocada como uma janela para o turismo gastronômico internacional e valorizando o centro histórico da Cidade, que possui mais de 400 anos.

A Coordenadoria Municipal de Turismo (Belémtur) atua na questão turística do empreendimento. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) vai administrar e realizar a obra.

Par o projeto, foi orçado R$ 5 milhões, baseando-se no incremento da urbanização do município e na economia local, estabelecendo uma parceria entre empreendedores locais e a Prefeitura Municipal. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) é o órgão responsável pelo projeto.

Foto: Mácio Ferreira / Ag. Belém