Projeto Brinca Belém leva diversão para garotada nessas férias em dois pontos da capital paraense

Na tarde desta quarta-feira (12), o projeto Brinca Belém estará no Portal da Amazônia, levando muita diversão para a garotada. O projeto vai estar em dois pontos da cidade durante esta semana. Será uma tarde de muitas atividades lúdicas, brincadeiras, brinquedos infláveis e diversão gratuita para as crianças de Belém.

A brincadeira vai começar a partir das 16h, próximo ao quiosque de segurança da Guarda Municipal de Belém (GMB), no Portal da Amazônia. Para participar, basta levar a criançada e se divertir com as atividades que serão realizadas.

E na próxima sexta-feira (14), a partir das 9h, será a vez da ilha de Cotijuba contar com a animação do Brinca Belém, na pracinha do trapiche da ilha. As crianças locais e aquelas que estão aproveitando o verão amazônico na ilha poderão participar das atividades gratuitamente.

O Projeto Brinca Belém é um projeto realizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) que leva atividades e brincadeiras gratuitamente para as crianças e as famílias de Belém, em diferentes bairros da capital paraense.

Foto Reprodução Adobe