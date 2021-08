Projeto capacita mulheres ribeirinhas

A associação de mulheres extrativistas (AME), via o projeto de dissertação: sociedade e natureza: um estudo sobre o protagonismo das mulheres andirobeiras da ilha do Combu em Belém e Piriquitaquara, vinculado ao programa de pós-graduação em ciência ambientais da Universidade do Estado do Pará(UEPA), na qual capacita mulheres ribeirinhas em Belém.

O projeto surgiu para suprir uma demanda que já existia, além de capacitar as mulheres da comunidade, promovendo atividades rentáveis, valoriza também o óleo de andiroba e o cultivo do fruto.

A UEPA já promove diversas oficinas na sede da associação localizada na comunidade de Piriquitaquara desde o início de 2020, a iniciativa busca capacitar as andirobeiras na elaboração de cosméticos, materiais de limpeza, e outros a base de andiroba tendo em vista o fortalecimento da cadeia de valor da andiroba na ilha.

