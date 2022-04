Projeto Choro do Pará está com inscrições abertas para o gênero musical

A Fundação Cultural do Pará, por meio da Casa das Artes, abriu inscrição para oficinas de música do projeto Choro do Pará, o projeto apresenta 4 módulos neste ano, com foco em levar o estudo de gênero do choro aos músicos profissionais e amadores. As aulas vão ocorrer das 16h ás 19, na Casa das Artes.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online. O primeiro modulo já inicia nesta sexta-feira (29) e segue até o dia 21 de maio. Serão 4 oficinas de instrumento serão ministradas simultaneamente por músicos reconhecidos no cenário estadual: percussão com Emílio Meninéa, violão de 6 e 7 cordas com Diego Santos, cavaquinho com Carlos Meireles e Instrumentos solo (sax, clarinete, flauta, bandolim, dentre outros) com Claudionor Amaral.

As inscrições podem ser feitas neste link https://bit.ly/chorodopara2022)