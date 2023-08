Projeto Cores do Pará realiza intervenção artística em elevados de Belém

Com o patrocínio da Equatorial Pará, artistas visuais personalizam os elevados Gunnar Vingren e Carlos Marighella às vésperas da realização da Cúpula da Amazônia na capital paraense.

Artistas visuais paraenses capacitados pelo projeto Cores do Pará e artistas convidados produzem, em Belém, dois dos maiores painéis artísticos da Amazônia, que são pintados no elevado Carlos Marighella, na Av. Almirante Barroso com a Av. Dr. Freitas, e no elevado Gunnar Vingren, na Avenida Júlio César. Os painéis possuem temas relacionados à preservação ambiental, sustentabilidade, clima, biodiversidade e povos e comunidades tradicionais. A obra de personalização dos elevados tem o patrocínio da Equatorial Pará, através da Lei Semear.

O trabalho é resultado de uma collab de artistas reunidos pelo projeto, e uma ação para presentear Belém com uma explosão de cores e beleza visual às vésperas da realização da Cúpula da Amazônia na capital paraense, em agosto. O evento, pré COP 30, vai reunir os oitos países que têm a floresta amazônica, com o intuito de discutir ações de sustentabilidade, defesa e desenvolvimento da região.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, a iniciativa é relevante pois, através da arte das pinturas, mensagens importantes serão repassadas tanto para os turistas que vão visitar a cidade durante os eventos internacionais quanto para a própria população de Belém.

“A Equatorial Pará é a maior patrocinadora de cultura do estado. A empresa não poderia ficar de fora de uma ação de conscientização e arte como essa, que, ao mesmo tempo que impulsiona os artistas locais, também transmite significados importantes de preservação e meio ambiente”, comenta Michelle.

André Monteiro, produtor cultural do Cores do Pará, também explica sobre a iniciativa e o momento no qual ela é realizada.

“A pintura e personalização desses dois elevados é histórica, e de suma importância para a difusão dos temas que serão debatidos durante a Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em 2025. Todas as delegações que chegarem à capital paraense serão recebidas com cores e muita alegria, e isso já começa agora em agosto, com a realização da Cúpula da Amazônia na cidade. Precisamos mostrar uma Belém Maravilhosa, com perspectivas de um futuro sustentável”, afirma André Monteiro.

Dentre os artistas participantes estão mulheres, indígenas, LGBTQIA+, pessoas pretas e moradores das periferias de Belém, valorizando a inclusão e a diversidade na produção de arte na capital do estado. And Santos, artista visual paraense que coordena a execução dos painéis destaca o trabalho.

“Essa obra está sendo um dos maiores desafios de minha carreira, mas é uma grande felicidade contribuir para dar novas cores a Belém, que hoje está precisando de um boom de artes. Espero que a COP 30 seja propulsora de um novo futuro para a capital de nosso estado, onde a arte seja sempre uma prioridade”, finaliza And.

Foto: Divulgação