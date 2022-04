Projeto da nova Senador Lemos foi pauta de reunião com o prefeito de Belém na última segunda

O projeto da nova Senador Lemos foi o tema discutido pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrígues, integrantes da Secretaria Municipal de saneamento (Sesan), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), a equipe de projetos especiais da prefeitura e as Secretarias de Meio Ambiente (Semma) e de Urbanismo (Seurb), em reunião que aconteceu na última segunda-feira (4).

A avenida irá receber obras que serão concluídas em etapas e irão modernizar um perímetro de 4,5 km impactando diretamente os bairros do Umarizal, Telégrafo, Barreiro e Sacramenta. As mudanças incluem nova pavimentação, calçamento, arborização, sinalização e modernização da iluminação pública.

A nova pavimentação irá começar pelo trecho da travessa Soares Carneiro com a avenida Senador Lemos, no bairro do Umarizal, e já começam nesse próximo sábado, 9 de abril. As próximas etapas ainda serão ajustadas e aguardam a finalização do projeto para que seja feita a divulgação do cronograma dos serviços.

Além de todas as mudanças projetadas para a via, a avenida também irá abrigar o primeiro anel cicloviário da capital, que irá ser uma opção segura para o deslocamento na cidade. Segundo a Agência Belém, o coordenador da equipe de projetos especiais da prefeitura, o arquiteto José Raiol destaca: “Na nova Senador Lemos será incorporada à ciclofaixa interligando com a avenida Visconde de Souza Franco com a Dr. Freitas, integrando, posteriormente, um anel cicloviário, o primeiro de Belém”.

Redação: Paola Queiroz

Fonte: Agência Belém

Foto: Alessandra Serrão/ Agência Belém