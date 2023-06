Projeto da Polícia Civil do Pará é classificado para edição do ‘Prêmio Innovare 2023’

O projeto “Quebrando o Silêncio” da Polícia Civil do Pará (PCPA) foi classificado para concorrer na categoria Justiça e Cidadania, da 20ª Edição do Prêmio do Instituto Innovare 2023. Nesta terça-feira (23), representantes do Instituto DataFolha estiveram na sede da Delegacia Geral, em Belém, para entrevistar os representantes da instituição e conhecer as ações de enfrentamento aos crimes praticados contra crianças e adolescentes na Região Metropolitana de Belém (RMB) e no interior do Estado.

Segundo a delegada Joseângela Santos, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DATA-DEACA) de Ananindeua, a iniciativa vem sendo realizada desde de março de 2020, período de início da pandemia da Covid 19. “Ficamos felizes em ter novamente nossa unidade especializada selecionada para participar do Prêmio Innovare. Em 2019 participamos da 16ª edição do prêmio também na categoria Justiça e Cidadania, com iniciativa do projeto “Atendimento Humanizado na DEACA Ananindeua”. Já em 2020, concorremos por meio do projeto “Diálogo com a Escola, na mesma categoria”, contou.

Para a delegada Ariane Melo Santos, à frente da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), a seleção é motivo de alegria e reconhecimento profissional para os policiais civis envolvidos. “O reconhecimento é importante para os servidores, pois eles desempenham suas funções de forma exemplar e com muita dedicação, saindo de sua zona de conforto. Com isso acreditamos que o servidor fica muito satisfeito em ver que vale a pena se esforçar para fazer além de suas atribuições, assim eleva a qualidade dos serviços prestados à população”, destacou.

O delegado-geral, Walter Resende, frisou que a PCPA por meio de suas unidades especializadas e unidades de bairro, vem atuando de forma integrada e estratégica para combater os crimes contra grupos vulneráveis. “Seguimos firmes pautando nossas ações na garantia dos direitos humanos voltadas ao enfrentamento das violações de direitos, especialmente para crianças e adolescentes. Também implementamos ações de prevenção e repressão na região metropolitana e no interior do Estado.

Sobre – O Prêmio Innovare busca valorizar e disseminar boas práticas jurídicas que apresentem resultados concretos e impactantes, promovendo a melhoria da prestação jurisdicional e a efetivação dos direitos dos cidadãos. Ele abrange diversas categorias, como Advocacia, Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura, Justiça e Cidadania, além de uma categoria especial destinada aos estudantes de direito. A premiação se tornou referência para a identificação e valorização de iniciativas que fazem a diferença no sistema de justiça brasileiro.

Fonte: Agência Pará/Foto: Talison Lima/PC