Projeto de apicultura será lançado em Benevides nesta sexta-feira

Benevides vai receber um Projeto de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Mel – Rota mel, com o objetivo de incrementar a atividade no município através da capacitação, a iniciativa é da federação da agricultura e pecuária do Pará (Faepa), ministério da agricultura (Mapa) e Prefeitura Municipal, com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater- PA).

O lançamento do projeto será lançado nesta sexta-feira (17) as 14h, no centro integrado de conhecimento (CIC), em Benevides, na região metropolitana de Belém. Na próxima quarta-feira (22) haverá um workshop de apoio ao produtor rural em Benevides, a equipe Emater vai oferecer serviços de orientação para Cadastro Ambiental Rural (Car) e a declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-Pronaf (DAP).

São 475 produtores familiares em Benevides que a Emater dar assistência, as principais atividades desenvolvidas são econômicas da agricultura familiar na criação de aves e de peixe em cativeiro e o cultivo de hortaliças e de flores.

Foto: Ascom/Emater