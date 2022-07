Projeto de boxe ‘Nocaute na Violência’ atrai grande público em Salinópolis

O projeto social de boxe ‘Nocaute na Violência”, realizado ontem, domingo, 10, na cidade de Salinópolis, no nordeste paraense, a 240 quilômetros de Belém, teve um público de mil pessoas no ginásio Zeca Faustino. Foi uma plateia delirante, empolgada com o espetáculo proporcionado pelos jovens atletas, principalmente pelas crianças Sinyder Jhoufer, Luid Feire, Ketelen Silva e Emanuelly Almeida que estão dando os primeiros passos no boxe salinense.

Foram realizadas vinte lutas entre as categorias masculino e feminino envolvendo os representantes locais e de outras cidades como Ipixuna do Pará, Ananindeua, Belém (Ulisses Pereira).

Na disputa do cinturão 57 kg (leve) o salinense Waldiney Negrão nocauteou Geremias Trindade, mas acabou desqualificado por conta de um golpe após sirene da mesa de arbitragem.

Igor Pinheiro, da Academia Lobato, Ananindeua, venceu bem Eli Souza da Academia Jefferson Buna.

Anna Santos venceu por pontos Camila Pastana numa luta bem equilibrada.

Os vencedores foram premiados com medalhas e brindes ofertas dos organizadores.

O prefeito Kaká Sena, demonstrando seu espirito desportivo, foi ex-atleta de futsal e futebol de campo, prestigiou o evento até o encerramento, participando das entregas de medalhas juntamente com o secretário de esportes Zenilton Nóbrega.

“É muito contagiante assistir ao espetáculo de boxe do Nocaute na Violência. Deixa a gente feliz e a certeza de que o programa foi bem recebido pelo público”, comentou.

O ex-secretário de Estado Iran Lima, grande colaborador do projeto, também marcou presença no programa. “O Zezé (do Boxe) sabe da minha identidade com o projeto. Vir aqui é uma satisfação. Ver essa mocidade praticando o boxe é gratificante”, pontuou.

No dia 16 o programa estará na cidade de Peixe- Boi para mais uma grande apresentação.

Imagem: Divulgação/América