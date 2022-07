Projeto de Boxe ‘Nocaute na Violência’ é atração para os veranistas de Soure

O projeto social de boxe ‘Nocaute na Violência’, encerra sua participação no mês de julho com uma programação na praia do Pesqueiro, na cidade de Soure, no arquipélago do Marajó, a partir das 10h.

Serão realizadas dezesseis lutas apresentadas com participação de associações de vários municípios marajoaras. O programa chega à sua 40ª edição,

São combates nas categorias infantil, adulto, além de lutas feminino. Segundo Zezé do Boxe, coordenador do projeto, que estará representando a Seel [Secretaria de Esporte e Lazer] no grande evento, o ‘Nocaute na Violência’ vem consolidando seu objetivo de incluir os jovens na prática do esporte, transformando-os em cidadãos de bem.

“Nosso objetivo é trazer os jovens para o boxe. É importante que esses jovens se tornem bons cidadãos através do esporte. A nossa expectativa para esta edição em Soure é a melhor possível. Acreditamos num nível técnico elevado por conta da estrutura criada pelo prefeito Guto Gouveia”, conta Zezé que caminha para sessenta anos de atividades no pugilismo.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Soure, da Federação de Boxe Profissional e Amador, Conselho Nacional de Boxe e Seel.

Além de Zezé do Boxe, também estão na coordenação os técnicos Ulisses Pereira, Maisena e Júnior Kibe.

Imagens: ADZB/Divulgação