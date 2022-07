Projeto de boxe “Nocaute na Violência” faz apresentação em Salinas  

O ano de 2022 marca o recrudescimento do projeto social de boxe ‘Nocaute na Violência’ no interior paraense com apresentação em várias cidades.

Depois do lançamento no município de Castanhal, no mês de abril, agora o programa chega à cidade de Salinópolis, no nordeste paraense, no dia 9, no ginásio Zeca Faustino, a partir das 16h. Entrada franca ao público.



O programa vai mostrar aos salinenses vinte combates e mais duas em disputa de cinturão de campeão nas categorias 60 e 69 kg, respectivamente.

“Em 2022, o projeto vem percorrendo cidades do interior paraense. Neste final de semana, vamos estar em Salinas na certeza de que vamos deixar o público empolgado. O nosso objetivo é revelar atletas para no futuro possa representar o estado em grandes competições de boxe, além disso, o ‘nocaute busca formar cidadãos de bem”, aponta Zezé do Boxe, coordenador.

Na 38ª edição, o projeto reúne atletas da capital, de Pirabas, Primavera, Santa Luzia e da própria cidade de Salinas.



O evento na estância hidromineral salinense tem o apoio do prefeito Kaká Sena.

A caravana do Nocaute na Violência tem apresentação na cidade de Peixe-Boi, dia 16.

Imagem: Divulgação/Zezé do Boxe