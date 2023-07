Projeto de boxe ‘Nocaute na Violência’ movimenta veraneio na cidade de Peixe-Boi

Peixe-Boi, município diante de Belém, cerca de 151 Km, recebe nesta sexta-feira (14), o projeto esportivo e social ‘Nocaute na Violência’, em sua 49ª edição. Será no ginásio Mozarzão, a partir das 17h.

O evento faz parte da ação de veraneio ’40 Graus’ promovido pela prefeitura local aos peixeboienses e veranistas da cidade do nordeste paraense.

O programa prevê apresentações de combates envolvendo atletas dos munícipes vizinhos e também de Belém.

Como se trata de uma atração veranista, a entrada está franqueada ao público. A equipe do projeto segue ao comando do coordenador Zezé do Boxe. “Ano passado estivemos aqui. E, novamente, a convite do prefeito Neto Cavalcante, estamos nos apresentando ao povo peixeboiense com toda alegria”, avaliou Zezé do Boxe.

Além de Peixe-Boi, o projeto será levado para outras cidades interioranas no programa de apoio e valorização do atleta de pugilismo na formação de cidadão de bem e cumpridor de deveres sociais e patrióticos.

Imagens: Divulgação/ADZB