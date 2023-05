Projeto de boxe ‘Nocaute na Violência’ tem disputa de cinturão de campeão do CNB entre paraense e paulista

O projeto de boxe ‘Nocaute na Violência’, programa social esportivo familiar, coordenado pela Associação Desportiva Zezé Boxe [ADZB], apresenta nesta sexta-feira, 12, sua ‘edição de ouro’ no ginásio Serra Freire, do Clube do Remo, na Av. Braz de Aguiar, a partir das 16h.



A programação especial conta com a disputa do cinturão de peso pesado do Conselho Nacional de Boxe [CNB] entre o paraense William Coutinho e o paulista Marcos Sebastião Ferreira [Huk].



É luta para dez rounds e o vencedor será declarado campeão brasileiro adquirindo direitos a disputar títulos internacionais da WBO [World Boxing Organization].



O ‘Nocaute na Violência’, ao longo de dez anos de atividades, se tornou um programa robusto no boxe paraense, principalmente pelo seu conteúdo social e inclusivo.



‘Como se trata da primeira edição de 2023, então, é um evento arrojado onde vamos homenagear às mães, pois elas são nossas aliadas na luta contra os vícios da vida e principais incentivadoras dos seus filhos no boxe’, assinalou Zezé do Boxe, coordendor.



As lutas amadoras envolvendo os representantes das associações participantes começam às 17h. O destaque fica por conta do combate de Iago Freitas, filho do ex-campeão mundial Acelino ‘Popó’ diante do paraense Michael Yure Ferreira de Lima, da equipe Michael Rosado Instituto Altair Brandão.



A luta será na categoria super meio médio- 66 a 69 kg. Popó está na capital acompanhando seu futuro campeão.



Cinturão

William Coutinho, cria do projeto, está acostumado aos desafios cascudos, tanto que acumula um cartel com mais de 20 lutas no boxe amador. No profissional são três, sendo duas sendo por nocaute ainda no primeiro round.



De acordo com o técnico Zezé do Boxe, o paraense vem treinando desde fevereiro. “ O William teve todo um suporte técnico, podemos dizer que estar preparado e muito concentrado para o duelo com o paulista. Ele, William, viu os vídeos do adversário, sabe que será ‘pedreira’, mas estamos confiantes na vitória do boxe paraense “, comentou.



Além dos trabalhos técnicos, o paraense ainda contou na sua preparação com uma equipe profissional de saúde cuidando do seu estado psicológico para o grande desafio. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação