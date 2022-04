Projeto de educação previdenciária é promovido por novas parcerias do Instituto de Previdência do município

Na última terça-feira (26), uma reunião com representantes de secretarias e entidades da administração pública municipal de Belém foi feita pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém, para firmar parcerias visando realizar o projeto “A Previdência é Nossa”. O projeto é parte Planejamento Estratégico do Instituto, para difusão da educação previdenciária aos servidores municipais de Belém.

O projeto que começou desde o dia 20, vai seguir até o dia 29, com servidores efetivos do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB).

A ação presidida pela presidente do IPMB, Edna de D’Araújo, foi a segunda reunião com integrantes de órgãos municipais e tem o objetivo de democratizar as informações do Regime Próprio de Previdência Social, com os servidores efetivos municipais e busca levar profissionais da área previdenciária até as sedes das entidades municipais, ao longo do ano.

Segundo a Agência Belém, Edna falou um pouco sobre as expectativas para o programa: “Esperamos que o servidor se aproprie efetivamente daquilo que lhe pertence, que é a previdência municipal. Isso é um debate interessante e necessário”. Outro objetivo do projeto é a possibilidade de verificar espaços internos em cada local, como auditórios e salas de reunião, para atingir o maior número possível de servidores efetivos. Os representantes dos projetos têm até o dia 29 de abril para prestar informações.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Ag. Belém

Foto: Ascom/ Ag.Belém