Projeto de humanização do HGT eleva a autoestima do usuário no leito hospitalar

O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), do Hospital Geral de Tailândia (HGT), localizado no sudeste paraense, segue realizando o projeto “Comemorando com Alegria”, que tem o intuito de levar descontração, conforto emocional e elevar a autoestima contribuindo para a recuperação clínica dos usuários aniversariantes que estão internados, além de tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor.

Dessa vez, a aniversariante do dia foi Maria Almeida, de 45 anos, que não viu a data do seu aniversário passar despercebida na última sexta-feira (08). A moradora de Tailândia foi surpreendida pelo GTH no leito hospitalar onde estava. A equipe multiprofissional levou balões e cartões com mensagens de parabéns.

“Que atitude maravilhosa. Nunca imaginei passar o meu aniversário dentro de um hospital, mas estou aqui me recuperando e, neste momento, muito feliz. Esse projeto do GTH é fundamental, porque eleva a autoestima de quem está em internação. É difícil a pessoa ficar por dias em um leito de hospital, mas aqui no HGT, as ações não deixam o nosso dia a dia ficar monótono. Os colaboradores são agradáveis, divertidos e assim a gente vai recuperando a saúde com descontração”, contou a usuária.

Segundo dados do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), em 2022, o nível de satisfação no atendimento da unidade hospitalar com quem recebe o serviço em saúde vem crescendo a cada mês. Neste primeiro trimestre do ano, a pesquisa registrou um índice de 82,33% em janeiro, passando para 84,63% no segundo mês e fechando março em cerca de 90%.

“Procuramos a cada dia implantar um trabalho humanizado, acolhedor e fazer com que o usuário internado fique mais relaxado. Sabemos que a situação deles de ficarem internados, longe da família, do seu lar, é complicado e atinge o emocional e pode dificultar a recuperação. Portanto, o projeto comemorando com alegria vem para descontrair e tornar um ambiente mais leve”, pontuou a pedagoga Elizabett Gomes.

Estrutura

O HGT possui 51 leitos e mantém uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) com nove leitos, sendo seis adultos e três pediátricos. Os usuários que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso aos serviços oferecidos pelo HGT por meio da Central de Regulação Municipal, e aos de urgência e emergência em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária.

Serviço: O HGT é uma unidade de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Está localizado na Avenida Florianópolis, s/n, Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752-3121.

Texto: Pallmer Barros/Ascom HGT

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação