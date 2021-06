Projeto de lei aprova pagamento de auxílio emergencial para moradores de Marabá

A Prefeitura de Marabá, sudeste do Pará aprovou um projeto de lei que vai conceder auxílio emergencial para mais de duas mil famílias que foram prejudicada por conta da pandemia. A prefeitura ainda não de detalhes de como vai funcionar o pagamento do benefício. Os contemplados receberão uma parcela única no valor de R$ 500,00.

Os setores contemplados pelo benefício são aqueles mais afetados durante a pandemia como: cantores, Djs, técnicos de som, iluminação e de palco, cozinheiros, garçons e ambulantes móveis desde que estejam com um cadastro prévio na vigilância sanitária do município ou então no Departamento Municipal de Fiscalização

Para ter acesso ao benefício precisar ter acima de 18 anos e comprovação de residência em Marabá de no mínimo dois anos e não ter um emprego formal ativo.

