Projeto de Lei aprovado na Alepa visa a inclusão digital de idosos

A inclusão digital da pessoa idosa, por meio de oficinas e outras ações, poderá ser obrigatória com a sanção do Projeto de Lei nº 377/2021, de autoria da deputada Professora Nilse, aprovado em redação final na sessão da Assembleia Legislativa do Pará da última terça-feira, 1°. A matéria, que dispõe sobre ações do Conecta Melhor Idade, segue para avaliação do chefe do Executivo estadual, governador Helder Barbalho, que poderá sancioná-la.

A proposição dispõe sobre a instituição de uma campanha permanente de inclusão digital, voltada para pessoas com idade acima de 60 anos. Entre as ações previstas estão capacitar a pessoa idosa, através de oficinas de inclusão digital, para o uso das novas tecnologias da informação; e incentivar a sociedade civil para que estabeleça programas voluntários para fortalecer a conexão das pessoas de diferentes gerações, gêneros e culturas, envolvendo a inclusão digital.

De acordo com a Lei, os órgãos competentes do Poder Público tomarão as medidas necessárias para atender os objetivos dos incisos I e II do art. 2° desta lei, seja na forma presencial, remota ou híbrida. “É um momento muito importante, porque devemos ressaltar que, no Brasil, temos uma expectativa de vida que avançou muito e são mais de 30 milhões de pessoas idosas na população brasileira. Então, fazer um Projeto de Lei que cria uma campanha como essa faz o Estado também olhar para isso. O Conecta é justamente pra isso”, declarou a parlamentar autora da iniciativa.

De acordo com o corpo do projeto, uma pesquisa realizada pelo Sesc São Paulo e pela Fundação Perseu Abramo mostrou que os idosos no Brasil se sentem excluídos do mundo digital e têm dificuldade em ler e escrever. Segundo o estudo, os idosos continuam apartados do mundo digital e, apesar do aumento dos maiores de 60 anos que disseram ter conhecimento sobre o termo internet (63% em 2006 e 81% em 2020), apenas 19% dos idosos fazem uso efetivo da rede. O Estudo dispõe ainda que 72% da população da terceira idade nunca utilizou um aplicativo e 62% nunca utilizou redes sociais.

Imagem: Ozéas Santos (AID/Alepa)