Projeto de lei quer que escolas instruam sobre ‘efeitos do aborto’

O Projeto de Lei 4005/23 determina que as escolas públicas do ensino fundamental e médio instruam os alunos com palestras advertindo para os efeitos “físicos, sociais e ético relacionados ao aborto”. A proposta do deputado Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO), prevê que essas ministrações ocorram, pelo menos, uma vez ao ano.

– Este projeto de lei surge como um compromisso firme com a preservação da vida, visando proporcionar uma educação abrangente e controlada sobre os efeitos do aborto, permitindo que os estudantes compreendam as várias dimensões do tema – observa o parlamentar pró-vida.

A matéria está na Câmara dos Deputados e se debruça sobre dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) sinalizando que 45% dos abortos que ocorreram entre os anos de 2010 e 2014 foram realizados de modo inseguro.

Fonte: Pleno News/ Foto: Denise Xavier/Alego