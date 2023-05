Projeto de moda eco fashion realiza desfile sustentável no Mangal das Garças, nesta sexta-feira, 19

“O Pará Virou Moda” apresentará peças produzidas por mulheres egressas do sistema penal e em situação de vulnerabilidade, a partir de uniformes de empresas que seriam descartados.

Nesta sexta-feira,19, o projeto “O Pará Virou Moda” realizará um desfile no Mangal das Garças, em Belém, para marcar a nova fase do projeto. A iniciativa, que conta com o patrocínio da Equatorial Pará, tem como foco unir moda, sustentabilidade e responsabilidade social, com cursos e oficinas de corte, costura e modelagem para mulheres egressas do sistema penal e em situação de vulnerabilidade. Todas as peças são confeccionadas a partir do descarte de uniformes da distribuidora de energia, além de outras empresas. A programação ocorrerá no Armazém do Tempo, localizado dentro do ponto turístico, a partir das 17h.

De acordo com Tiago Gomes, produtor do projeto, desde o início da iniciativa, em 2019, foram aproveitadas cerca de 1,2 tonelada de material têxtil de uniformes que não seriam mais utilizados pelas empresas parceiras e que foram doados ao projeto. No desfile desta sexta-feira serão apresentadas peças transformadas a partir desse material.

“O objetivo do projeto é diminuir o passivo gerado pelo descarte de peças de roupas utilizadas no segmento corporativo. Essas roupas são usadas na produção de novas peças, aliando essa premissa a um viés social, ao promover a geração de renda para mulheres egressas do sistema penal e também em situação de vulnerabilidade”, destaca Tiago.

Para Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, é importante para a empresa apoiar iniciativas como essa que, além da responsabilidade social, também trabalham a responsabilidade ambiental.

“Para além do trabalho fashion, “O Pará Virou Moda” tem a preocupação e a sensibilidade em abraçar públicos que, geralmente, possuem dificuldades no mercado de trabalho. Após o curso, essas mulheres podem conseguir uma fonte de renda para ajudar as famílias”, afirma Michelle.

Depois de passar pela Fábrica Esperança e pela Usina da Paz do Icuí, em 2023, o projeto firmou parceria com a Prefeitura de Ananindeua. Os cursos e oficinas são realizados no Espaço Cidadão, no bairro de Águas Lindas. Até o final dos módulos, o objetivo é atender 200 mulheres.

Serviço:

Desfile “O Pará Virou Moda”

Quando: sexta-feira,19 maio

Onde: Armazém do Tempo, Mangal das Garças (R. Carneiro da Rocha, s/n – Cidade Velha)

Hora: 17h