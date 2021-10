Projeto de saneamento vai beneficiar bairros de Belém a partir de 2022

O bairro dos jurunas vai receber um sistema de esgotamento sanitário (SES), que será implantado pela prefeitura de Belém, o bairro do Jurunas não será o único a receber o sistema de esgotamento, mas também algumas áreas da Cidade Velha, Batista Campos e Condor a partir do ano que vem.



Os moradores do juruna começaram a receber, na manhã desta última quarta-feira (27), a visita dos mobilizadores do programa de saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) com objetivo de esclarecer sobre o SES. A visita dos técnicos deve seguir até 28 de janeiro de 2022. Todos os profissionais devem estar devidamente identificados com crachá e uniformes para entrar nas residências e fazer os procedimentos de verificação necessário para receber o projeto.



O projeto de saneamento além de construir futuramente as redes de esgoto, também vai realizar estações elevatórias e da estação de tratamento de esgoto, a Prefeitura de Belém se compromete pelas ligações intradomiciliares, uma novidade quando se trata de projetos de saneamento. Além dessas ligações a Prefeitura também vai construir banheiros nas casas que não possuem nenhum.

O projeto tem o apoio da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), por meio de conselheiros da cidade, do programa ta selado.

Foto: Arquivo Promaben