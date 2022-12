Projeto do ParáPaz visa ampliar atendimento a mulheres em vulnerabilidade no Pará

Por meio do projeto “Entre Elas”, a Fundação ParáPaz, ampliará suas ações de atendimento à mulheres vítimas de violência no estado, com a introdução de um polo fixo para a execução de um projeto piloto em um dos 13 municípios do nordeste paraense que participaram da Caravana de 16 Dias de Ativismo realizada pelo órgão.

De acordo com a delegada Claudilene Maia, coordenadora do projeto, serão levados serviços e ações de educação como alfabetização e letramento, além da parceria com o setor de identificação da Polícia Civil, levando gratuidade para emissão de RG’s, balcão de serviços para orientações e emissão das demais documentações pessoais. A caravana segue até o dia de dezembro agora pelas regiões do Marajó e sudeste paraense.

Caravana 16 Dias de Ativismo – Do dia 10 de novembro até o último sábado (3), o “Entre Elas” realizou a Caravana 16 Dias de Ativismo pelo nordeste paraense, levando atividades como rodas de conversa e cursos de qualificação a 13 municípios (Benevides, Marituba, Quatipuru, São João da Ponta, Terra Alta, Santarém Novo, Colares, Bragança, Capitão Poço, Augusto Corrêa, Moju, Cametá e Mocajuba), com parceria de outros órgãos estaduais e municipais, como Polícia Civil e Secretarias Municipais de Assistência Social.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará