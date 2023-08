Projeto do Programa da Bacia do Mata Fome é finalizado e apresentado à Prefeitura de Belém

O projeto do Programa da Bacia do Mata Fome foi apresentado para representantes da Prefeitura de Belém, na tarde desta quarta-feira, 23, no auditório do Gabinete Municipal. A obra será financiada pelo Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) e vai beneficiar os bairros do Tapanã e Pratinha, o que colocará fim aos alagamentos nos perímetros por onde passa o igarapé, urbanizando toda a área.

Concepção

Os técnicos da empresa TPF Engenharia, responsável pela criação do projeto básico, apresentaram ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e aos secretários municipais toda a concepção do projeto. A Bacia do Mata Fome receberá uma grande intervenção, que acabará com os alagamentos nos bairros do Tapanã e Pratinha. A área será contemplada com ciclovias, píer, pórticos, locais para navegabilidade, praças, áreas de lazer e estacionamentos.

“O projeto apresentado pelos técnicos é muito bonito. É o urbanismo respeitando as peculiaridades da região, usando os rios e permitindo a preservação da natureza. Parques, praças, ciclovias, entrada para a Baia do Guajará. É uma grande conquista esse projeto amazônico”, declarou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Estudo

O projeto desenvolvido pela TPF foi feito baseado em um estudo da Prefeitura de Belém, por meio da equipe de Projetos Especiais, que analisou a área e repassou todas as informações para a criação.

Segundo o diretor da empresa de engenharia, Adonai Porto, foi desenvolvimento um projeto de urbanização sustentável. “Vai ser um exemplo do que vem aí para a COP-30. Foi um trabalho que reuniu diversos arquitetos, diversos engenheiros, nas mais diversas especialidades, como hidrologia e geotecnia”, explicou.

As obras do Programa da Bacia do Mata Fome estão avaliadas em US$ 75 milhões de dólares, com 60 milhões sendo financiados pela Fonplata e 15 milhões investidos pela Prefeitura de Belém. Após a apresentação do projeto, todos os trâmites administrativos serão realizados para, posteriormente, o contrato ser assinado.

Soluções Baseadas na Natureza

De acordo com o coordenador dos Projetos Especiais da Prefeitura, José Raiol, as obras do Mata Fome vão manter a ligação dos moradores com o rio e a baía, segundo os princípios das Soluções Baseadas na Natureza (SBN), um conceito que procura atender objetivos ambientais, econômicos e sociais. “Vamos fazer com que eles mantenham a mesma ligação com o rio. Porque muitas pessoas que estão lá vivem desse rio. Então, nós vamos fazer primeiro isso, no sentido de renaturalizar”, explicou.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém