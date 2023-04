Projeto ‘Entre Elas’ garante mais de 30 serviços gratuitos para mulheres

Oferecer um dia de oportunidades às mulheres foi um dos principais objetivos da iniciativa “Mulheres em Ação”, executada pela Fundação ParáPaz, por meio do Projeto “Entre Elas”, na sexta-feira (31), em Ananindeua (Região Metropolitana de Belém). O local da programação – sede da Associação Bancrévea -, além de fornecer conforto, por conta do espaço amplo e arborizado, permitiu a confraternização das participantes, já que muitas vieram em caravana de outros municípios.

“Conheci o projeto lá em Santa Bárbara (município da RMB). Já participei da roda de conversa, e hoje trouxe minha irmã pra conhecer porque sei que o projeto funciona. Pretendemos participar de todos os outros serviços pra aproveitar o dia e resolver tudo o que estava pendente”, disse a dona de casa Shirley Ribeiro, após ter passado pela carreta de serviços de estética, oferecida pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), com esmaltação, design de sobrancelhas e massoterapia.

Segundo a coordenadora do “Entre Elas”, delegada Claudilene Maia, “é gratificante ver que as mulheres amaram a nossa ideia e participaram. São momentos como este que exemplificam ainda mais o cuidado que o governo do Estado tem com as paraenses, e que através dessas ações garantimos um horizonte mais digno na vida de cada uma, dando apoio para que se desenvolvam e possam seguir o caminho que as levem para um futuro melhor, sem violência, e defendendo as suas necessidades em cada canto do nosso Pará”.

Serviços – A programação, planejada para atender mulheres e seus filhos, garantiu serviços e atividades gratuitamente, como emissão e regularização de documentos, consultas médicas, atendimentos odontológicos e oftalmológicos, acolhimento psicológico, orientações e inscrições em programas e projetos estaduais, e atividades de lazer para todas as idades, incluindo piscina para as crianças. Os filhos de Patrícia Moraes brincaram, enquanto a mãe resolvia pendências no local. “Facilitou demais a minha vida por causa das crianças. E até o que eu não tinha planejado hoje acabei fazendo pela facilidade, Hoje tive tempo de sair bem informada, e as crianças aproveitando o clube, que também nunca tiveram essa oportunidade. Me senti muito bem e muito acolhida pelo projeto”, garantiu Patrícia, moradora do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

A facilidade de ter mais de 30 serviços disponíveis no mesmo lugar também foi aprovada pela aniversariante do dia, Keyla Fernandes, mãe de Karine Vitória, 07 anos, que por conta da condição de saúde precisa de cuidados especiais. Mas como a ação concentrou diversos serviços, Keyla e sua avó, Florentina, fizeram um esforço para participar. “Por conta da limitação da Karine é complicado sair pra lugares diferentes. Hoje, viemos porque eu precisava resolver muitas coisas, e minha avó também. Nós três tivemos consulta com médico e recebemos orientações, que não sabíamos nem aonde procurar. Valeu a pena ter vindo, mesmo no meu aniversário”, disse Keyla.

O evento contou com a parceria de diversos órgãos e instituições, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Companhia de Habitação do Pará (Cohab), Procuradoria-Geral do Estado, secretarias de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), de Saúde Pública (Sespa), de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Universidade Federal do Pará (UFPA), Receita Federal, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB), Ministério Público, Departamento de Trânsito (Detran), Defensoria Pública e Hospital Cynthia Charone.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Parapaz