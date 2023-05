Projeto Entre Elas realiza ação no Icuí-Guajará em Ananindeua

Na próxima quarta-feira (31) de maio, por meio do projeto Entre Elas, coordenado pela Delegada Claudilene Maia, vai ser realizado uma ação chamada Mãe Inclusão, referente ao mês das mães, na Usipaz Professor Amintas Pinheiro, no Icuí Guajará, em Ananindeua.

A ação vai oferecer diversos serviços gratuitos. Além disso a programação também vai contar com artistas locais, feirinha do coste e costura, viatura rosa e sorteios. O evento é uma realização da Fundação ParáPaz, e conta com apoio de diversos órgãos.

Confira os serviços que serão ofertados:

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

PROJETO BALCÃO CIDADÃO:

-EMISSÃO DO CARTÃO DO SUS

-EMISSÃO DE CARTEIRA DE

TRABALHO DIGITAL

-EMISSÃO DE 2° VIA E RETIFICAÇÃO DE CPF

-ID JOVEM

-NIS (CAD ÚNICO)

–PROJETO ESPAÇOS ABERTOS

ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA

E LAZER

-ATIVIDADES AQUÁTICAS

-AULA DE DANÇA

PROJETO ENTRE ELAS:

RODA DE CONVERSA COM

MULHERES E ATENDIMENTO

SOCIOASSISTENCIAL

-CURSO DE CULINÁRIA (PRÉ-INSCRIÇÃO)

-DESIGN DE SOBRANCELHAS

-LIMPEZA DE PELE

-MASSOTERAPIA

-CORTE DE CABELO

-MANICURE

-HENNA

-UNIDADE SOCIAL E PROFISSIONAL PARÁPAZ:

POSTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLÍCIA CIVIL PARÁPAZ

DEFENSORIA PÚBLICA

FOTO 3X4 GRATUITA E EMISSÃO DE

SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE

NASCIMENTO E ÓBITO

COHAB

-ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO

PARA PROJETOS HABITACIONAIS. –

ENTREGA DE 100 CHEQUES MORADIA

DO PROGRAMA SUA CASA

CREDCIDADÃO

ORIENTAÇÃO E ANÁLISE

SOBRE MICRO-CRÉDITO

ALEPA

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

DETRAN

PROJETO EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

ITEC (UFPA)

OFICINA DE INFORMÁTICA

(PRÉ-INSCRIÇÃO)

SEASTER

-ENCAMINHAMENTO PARA 2° VIA

DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E

ÓBITO, CADASTRO PARA O

PROGRAMA PRIMEIRO OFÍCIO E

CARTEIRA DE ARTESÃO

SESPA

-CONSULTAS COM CLÍNICO GERAL,

GINECOLOGISTA, PEDIATRA E

ODONTOLOGIA

-TESTES RÁPIDOS HIV, SIFILIS,

HEPATITE BEC

-VACINAS

-ORIENTAÇÃO SOBRE O TEA

POLÍCIA CIVIL

EMISSÃO DE RG

MINISTÉRIO PÚBLICO

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Documentos Necessários Para Emissão do RG: Original e uma (01) cópia da certidão de nascimento ou casamento, duas (02) fotos 3×4 recentes e comprovante de residência.

Serviço

Projeto Entre Elas

Ação Mãe Inclusão

Data: 31/05/23 quarta-feira

Local: Estr. Icuí Guajará ( Icuí Guajará) Ananindeua

Horário: 09h às 14h

Foto: Ascom / PARAPAZ