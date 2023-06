Projeto entrega mais de 5 mil absorventes a estudantes de escola estadual, em Belém

Rose Santos, diretora da Escola Estadual Hilda Vieira, conduziu os trabalhos e falou sobre a importância do projeto e as dificuldades enfrentadas pelas estudantes. “Essa entrega vai atender a necessidade de uma aluna muito carente, que muitas das vezes não tem condições de comprar um absorvente para sua higiene pessoal e acaba deixando de ir às aulas por alguns dias. E, não é só a distribuição de absorventes, mas também estamos orientando sobre os aspectos afetivos e sociais na vida e formação desses alunos”, afirmou.

O coordenador do Caods, Carlos Eugênio dos Santos, realizou a entrega e falou sobre a importância do projeto para garantir os direitos das alunas. “Estamos tratando de um direito das pessoas que menstruam. Já existem leis nas esferas nacional e estadual, e há um projeto de lei municipal. Esperamos que outros municípios do Pará também promovam suas leis, para que essas pessoas que menstruam tenham esse direito respeitado e garantido”, enfatizou.



O Projeto “Pobreza Menstrual: Absorvendo Dignidade”, que beneficia alunas da rede pública de ensino, pretende incentivar, fomentar e implantar o atendimento eficiente de política pública no combate à pobreza menstrual no Pará, por meio de ações de educação, saúde e assistência social, e conscientização em duas escolas públicas de Belém pertencentes às redes municipal e estadual.

Foto: Eliseu Dias / Ascom Seduc