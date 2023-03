Projeto evidencia formas femininas durante a gravidez no Dia Internacional da Mulher

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, foi criada no Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB) – Dra. Anna Turan, na região do Baixo Tocantins, uma iniciativa para eternizar o período da gestação, um momento tão importante na vida mulher, por meio do Projeto Barriga de Gesso. O objetivo é usar a criatividade aliada às cores, pinturas, formas, desenhos e gesso para valorizar as formas dessa etapa especial.

Apesar do projeto está em fase de adaptação, mas a primeira barriga, confeccionada no Centro Obstétrico já fez sucesso. “A ideia começou através de pesquisas relacionadas ao tema de “eternizar a gravidez”, disse a idealizadora da iniciativa piloto, a enfermeira Patrícia Muniz, que já realiza ações de humanização na instituição, com o objetivo de implantar práticas humanizadas no ambiente hospitalar.

Durante a sua pesquisa a enfermeira obstetra não encontrou nada relacionado à ideia no Pará, porém, em unidades de saúde de fora do estado, a técnica chamou sua atenção. “Encontrei a iniciativa em São Paulo e Curitiba, nas casas de parto. São os enfermeiros em cursos para gestantes e de doulas que realizam essa prática. Ela não é nova, mas, sem dúvida, atrai a atenção para ser realizada em diversas instituições que trabalham com partos”, disse Muniz.

No HMIB, a técnica ainda é feita apenas pela enfermeira Patrícia. Ela faz o processo de elaboração, de moldagem e de pintura. “O principal meio para aplicar o projeto é a grávida. Nossa ideia, daqui para frente, é fazer uma mini exposição dessas barrigas, dentro da própria unidade, contando um pouco da história de cada uma dessas mães. Falar um pouco deste período tão importante na vida da mulher, que é a gravidez”, destacou a profissional.

Técnica – As barrigas de gesso são feitas com atadura gessada. É uma espécie de molde da gestante. Uma vez que é feito, é preciso de 48 horas para a secagem total do material. Depois de seco, basta abusar da criatividade e caprichar na decoração com tintas, canetas coloridas, fitas e adesivos. A técnica é recomendada para grávidas a partir da 34ª semana de gestação, ou seja, do sétimo mês em diante. Neste período o formato da barriga fica mais definido.

“Hoje, o HMIB está em fase de implantação do projeto, mas este pode ser feito durante o curso de gestante, que vamos iniciar ainda este mês, também como forma de evidenciar a importância feminina no mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher. Ser mãe é um dos pontos mais importantes da vida de uma mulher. E a gestação é um período que deve ser lembrado com muito amor”, comentou a gerente assistencial do HMIB, Kérina Quaresma.

