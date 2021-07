Projeto florestas comunitárias, no Marajó, ganha barcos para escoar produção de açaí

A ação faz parte do projeto Florestas Comunitárias do Instituto Floresta Tropical, financiado pelo BNDES, por meio do Fundo Amazônia.

Os moradores das Reservas Extrativistas Mapuá, Arióca Pruanã e Terra Grande Pracuúba, localizadas na região do Marajó, contam agora com um novo equipamento para auxiliar no escoamento da produção de açaí. Na última quinta-feira, o Instituto Floresta Tropical (IFT) entregou três barcos para as unidades de conservação atendidas pelo projeto Florestas Comunitárias. A ação tem o apoio financeiro do BNDES, por meio do Fundo Amazônia.

Com capacidade de transportar até 11 toneladas do fruto, os novos veículos trazem expectativas de melhorias para as comunidades. “Essa embarcação era um desejo antigo da nossa cooperativa, pois, sem dúvida, ela vai trazer muitos benefícios para a toda a comunidade. Principalmente em relação a produtividade e autonomia na comercialização do açaí”, destaca Aurélio Ramos, presidente da cooperativa agroextrativista da Resex Terra Grande Pracuúba.

“Pra gente, esse barco representa a luta da nossa comunidade por melhorias e desenvolvimento. Afinal, sem a nossa organização local essa conquista não seria possível. Agora, além da redução dos custos com o escoamento da produção, podemos garantir mais segurança e qualidade no nosso trabalho de manejo”, afirma Janari Gonçalves, presidente da cooperativa agroextrativista da Resex Mapuá.

Segundo Marcelo Galdino, coordenador do programa Florestas Comunitárias, a entrega das embarcações visa fortalecer tanto a cadeia produtiva do açaí como a organização social das comunidades. “A falta de estrutura em relação ao transporte e o isolamento dessas comunidades tornam os custos dessa produção muito mais elevados. Portanto, a entrega desses equipamentos atende a um dos objetivos do nosso projeto que é melhorar o escoamento dos produtos de uma forma mais simples, com custos mais reduzidos e com mais segurança para os comunitários”, ressalta.

Florestas Comunitárias

O assessoramento do manejo sustentável nas Resex Mapuá, Arióca Pruanã e Terra Grande Pracuúba é uma iniciativa do projeto “Florestas Comunitárias”, que tem o objetivo de apoiar a implementação de modelos de manejo florestal comunitário para uso e comercialização de madeira e açaí na localidade. O projeto conta com o apoio financeiro do BNDES, por meio do Fundo Amazônia, e com as parcerias institucionais da Caterpillar, Keila Florestal e Stihl.

Texto de Adison Ferreira.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação