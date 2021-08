Projeto Gastronomia do Amanhã chega a 4ª edição

Ação que capacita pessoas em situação de vulnerabilidade social inicia nesta segunda-feira, dia 30, em Bagre e Melgaço, no Marajó. Ao todo, 18 municípios do estado receberão as oficinas gratuitamente

Nesta segunda-feira, dia 30, terá início a 4ª edição do projeto Gastronomia do Amanhã, programa que profissionaliza e capacita pessoas em situação de vulnerabilidade social com oficinas práticas de mercado e cozinha. Neste ano, 18 munícipios, das cinco regiões do Pará, serão contemplados.

Em cada local, os moradores que buscam qualificação profissional terão cinco dias de oficinas, sendo quatro de aulas teóricas e práticas e, no último dia, o resultado de todo esse processo será compartilhado com o público em uma mostra gastronômica, com a entrega de certificados.

As primeiras cidades que vão receber o projeto serão Bagre e Melgaço, no Marajó, de 30 de agosto a 3 de setembro. Em seguida, Portel e Belém de 6 a 10 de setembro. Santarém, Marabá, Baião, Capanema, Altamira e outras também estão no cronograma que se estenderá até 29 de outubro.

De acordo com Michelle Miranda, analista de responsabilidade social do Grupo Equatorial Energia, empresa patrocinadora do projeto, o Gastronomia do Amanhã se concentra na transformação de realidades.

“O Gastronomia do Amanhã impacta positivamente a todos que participam. É uma ação que dá oportunidade para as pessoas transformarem suas vidas através de um projeto que gera renda, autonomia e independência financeira”, relata.

Aulas – Serão 40 alunos por turma que terão uma semana intensa de aprendizado com diversos chefes de cozinha. Os participantes aprenderão sobre diversos assuntos ligados à culinária como o desenvolvimento de ficha técnica para alimentos, técnica de bases de cozinha, segurança alimentar, noção de marketing de produtos e empreendedorismo, este último com o apoio do Sebrae.

A chef Verena Aquino, coordenadora técnica do projeto, conta que mesmo com a experiência adquirida ao longo da profissão, trabalhar com o Gastronomia do Amanhã é uma sensação única e que todo o processo de aprendizagem é organizado de forma que os alunos se sintam seguros e motivados a continuarem a cozinhar após o término do curso.

“Buscamos entender a realidade dos locais e das pessoas que vão em busca da inscrição no projeto. A linguagem e aulas são adequadas dentro do que os participantes encontram no dia a dia. Assim, eles se identificam e conseguem colocar em prática o que aprendem. Ao término do curso, já tivemos casos de mulheres que montaram seus próprios restaurantes e hoje possuem renda própria”, afirma Verena.

Inscrições

As inscrições para o projeto serão realizadas de acordo com a ação em cada local. As 40 vagas deverão ser preenchidas através de uma ficha que ficará disponível em ambiente de fácil circulação no município, como, por exemplo, os centros comunitários.

“O Gastronomia do Amanhã é um sucesso. É um projeto consolidado que modifica e dá esperança de um futuro melhor para muitas pessoas. A Equatorial Energia segue sendo nossa parceira e, por isso, temos certeza que levaremos às cidades empreendedorismo e oportunidades para milhares de famílias”, diz Liane Gaby, produtora do projeto.

O Gastronomia do Amanhã 2021 tem o patrocínio do Grupo Equatorial Energia, via Lei Semear.

Serviço:

Gastronomia do Amanhã 2021

Onde: 18 munícipios do Pará

Quando: de 30 de agosto a 29 de outubro

Inscrições gratuitas

Fonte: Equatorial Pará