Projeto Girândola, do governo do Pará, atende mais de 1,1 mil mulheres em 2022

Durante o ano de 2022, mais de 1,1 mil mulheres em situação de vulnerabilidade social foram contempladas com cursos de capacitação técnica promovidos pelo projeto Girândola, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará (Sejudh), por meio da Coordenadoria de Integração de Políticas para as Mulheres (CIPM). Foram, ao todo, 58 cursos em áreas como artesanato, panificação, produção artesanal de material de limpeza e higiene, crochê, processamento de frutas e geleias, entre outros.

De acordo com a titular da CIPM, Márcia Jorge, o Girândola objetiva possibilitar a mulheres, em situação de vulnerabilidade social e de risco, alternativas para a geração de renda e, por conseguinte, garantir autonomia financeira. Para a coordenadora, o saldo do programa em 2022 foi extremamente positivo.

“O projeto tem alcançado as suas metas no sentido de atender às mulheres em situação de vulnerabilidade social nessa parte econômica, contribuindo para que elas possam sair do ciclo de violência. Por isso, é uma política pública muito importante nos municípios. Nossa ideia, no ano de 2023, é ampliar o programa, para que ele possa atender toda a realidade do Estado do Pará, que é bastante diversa. Queremos chegar mais perto das mulheres que estão na área ribeirinha, das quilombolas, das indígenas, das mulheres marisqueiras, do campo, da floresta”, pontuou a representante da Sejudh.