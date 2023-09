Projeto Gol do Brasil abre inscrições para retomada das atividades

O Projeto “Gol do Brasil” abrirá inscrições para antigos e novos alunos para o ano de 2023. Ao todo, são 240 vagas para aulas de futebol gratuito para crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, de ambos os sexos. O projeto é uma realização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel).

“Estamos muito felizes em retomar esse projeto que beneficia tantas crianças e adolescentes em Belém, pois o esporte tem uma função muito importante na sociedade. Além de ser inclusivo, proporciona vivências, disciplina e mais qualidade de vida. O projeto também oportuniza a descoberta de novos talentos do esporte, além de ser uma excelente alternativa de lazer”, destaca o titular da secretaria de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.

Matrícula – Os antigos alunos do projeto, podem efetuar a matrícula a partir do dia 3 até 5 de outubro. Já para os novos alunos, será de 9 a 13 de outubro. As matrículas serão realizadas na sede da Seel, localizada na Av. Augusto Montenegro, km 3, S/N, Mangueirão, o horário de atendimento será das 9h até 12h.

Documentação – Os pais ou responsáveis devem apresentar a declaração de matrícula na rede pública de ensino, atestado médico, comprovante de residência, duas fotos 3×4 e cópias do RG e CPF.

Ao todo, serão 240 vagas para meninos e meninas, que serão distribuídos nos turnos manhã e tarde, conforme a faixa etária da criança e adolescente. As aulas serão ministradas no Centro da Juventude (Ceju), a partir de 21 de outubro, quando será realizada a aula inaugural.

Gol do Brasil – Belém foi a primeira capital a receber o projeto, uma iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com a Seel. O Projeto Gol do Brasil atende crianças e adolescentes da rede de ensino pública que residem nos bairros próximos ao local das aulas.

Com aulas ministradas por professores treinados pela CBF, os participantes aprendem aspectos técnicos e didáticos, adequado para cada faixa etária, reconhecendo a evolução individual de cada aluno.

Texto de Bruna Cabral

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Seel