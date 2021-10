Projeto Gol do Brasil retoma as aulas presenciais em Belém

O projeto Gol do Brasil, desenvolvido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que atende crianças e adolescentes da rede de ensino público, com idades entre 6 a 17 anos, moradoras nos bairros próximos ao CEJU, em Belém, irá retorna com as aulas presenciais na próxima terça-feira (19).

O projeto atenderá 113 alunos inscritos, que receberá as aulas de terça a quinta-feira, no período da manhã. Os professores que irão ministrar as aulas são profissionais treinados pela CBF, onde aprendem aspectos técnicos e didáticos, adequado de acordo com a faixa etária de cada um, reconhecendo a evolução individual.

Os alunos além de jogar futebol, aprendem em aulas teóricas valores propagados pelo projeto, como as dez habilidades para a vida, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Foto: Arquivo – ASCOM / SEEL