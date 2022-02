Projeto Gol do Brasil segue com matrículas abertas

O projeto Gol do Brasil, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segue com matriculas abertas para interessadas na pratica do esporte de futebol, as vagas são para meninas entre 06 a 17 anos.

As matriculas podem ser realizadas na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), em Belém, as segundas e quartas-feiras, no horário das 9 hás 15h. as aulas devem começar março, no Centro Esportivo da Juventude (Ceju).

As aulas são ministradas por instrutores que obtiveram a Licença S, da CBF, voltada justamente para projetos sociais, todos os instrutores são moradores locais onde acontecem as aulas.

Para realizar as inscriçoes basta os pais ou resposnsaveis das meninas apresentar na sede da Seel, os documentos originais e copias do RG e CPF do aluno e responsavel, certidão de nascimento, comprovante de residência, atestado médico e declaração escolar de escola pública ou de bolsa integral.

Segundo o secretário estadual de Esporte e Lazer, Nivan Noronha, o objetivo é desmistificar que o futebol é somente para meninos. “O futebol é uma modalidade predominantemente formada por homens e por isso que estamos oportunizando as meninas, para que elas possam mostrar seus talentos e aos poucos esses paradigmas serão quebrados”, destaca.

Projeto Gol do Brasil

Além de jogar futebol, os jovens aprendem em aulas teóricas os valores propagados pelo projeto, como as dez habilidades para a vida, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O Projeto é voltado a crianças e adolescentes da rede de ensino pública, entre 06 e 17 anos, que residem nos bairros próximos ao Ceju.

Foto: Divulgação