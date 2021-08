Projeto incentiva a leitura em comunidades rurais de Juruti

Para proporcionar, o mais cedo possível, acesso de crianças e adolescentes à leitura, a Associação Vagalume trabalha para fortalecer bibliotecas públicas comunitárias. Por isso, em Juruti, as comunidades rurais de São Paulo, Igarapé-Açu, Tabatinga e Urucurana, foram beneficiadas com a doação de livros, esteiras e estantes. A ação contou com a parceria da Alcoa e da Prefeitura de Juruti.

Cada comunidade recebeu 300 livros e a partir de agora, as famílias, os educadores e os comunitários também foram capacitados como mediadores da leitura e devem, então, incentivar e estimular o hábito em suas localidades.



Sandra, estudante do curso de Letras, foi convidada para participar do curso de mediadores de leitura. “Conhecimento é através da leitura e isso só vem enriquecer escolas e comunidades que participam do projeto. É um privilégio colaborar, também, no processo de desenvolvimento da fala e da escrita de muitas crianças, que têm o primeiro o contato com o mundo dos livros”, ressalta a voluntária.

Na comunidade São Paulo, além dos exemplares de livros, foi também inaugurado o laboratório de informática, na escola Amauri da Silva Moraes. Agora, os 10 computadores, adquiridos com iniciativa aprovada pelo Programa de Apoio a Projetos Locais de 2019, do Instituto Alcoa, serão as ferramentas de acesso e interação digital.



“Nós percebemos no olhar dos alunos e das comunidades a satisfação em receber os livros e, também, um novo laboratório de informática. Por isso, nós enaltecemos essa parceria – Associação Vagalume, Instituto Alcoa e Prefeitura – e esperamos realizar mais, todos juntos, porque toda parceria que vem para somar na educação é fundamental para todos nós”, destaca o secretário de Educação de Juruti, Wilson Navarro.



A gerente de Projetos do Instituto Alcoa, Monica Espadaro, afirma que o Instituto Alcoa vem desenvolvendo iniciativas que estimulem cada vez mais crianças e jovens a desenvolverem habilidades, por meio da educação.

“Vemos nessa parceria, a oportunidade de incentivar crianças e jovens a desenvolverem o hábito da leitura e ajudar na promoção de uma educação de qualidade e inclusiva. Dessa forma, podemos contribuir positivamente para a melhoria dos territórios em que atuamos, fortalecendo o papel das escolas e da própria comunidade, fomentando as parcerias e promovendo o desenvolvimento da educação”.

Comunidade São Paulo recebe livros e capacitação para fomento à leitura

Foto: Divulgação