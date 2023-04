Projeto incentiva o uso de tecnologia entre jovens nas UsiPaz do Icuí e Canaã dos Carajás

O Projeto “Geração Digital Kids”, desenvolvido pela as Usinas da Paz e do Icuí-Guajará, em Ananindeua, e de Canaã dos Carajás, localizado no sudeste paraense, envolve um curso de informática voltado a crianças e adolescentes de 12 a 15 anos. entre os objetivos principais estão o de inserir os jovens no mundo da tecnologia e fortalecer a cidadania digital, direito garantido ao individuo de ter acesso às ferramentas tecnológicas.

“Idealizamos esse projeto para fazer com que crianças e adolescentes utilizem as tecnologias de uma maneira que traga desenvolvimento da vida deles e de suas famílias. Focamos em softwares que eles precisarão usar na escola e na faculdade, como de digitação de texto, assim como mecanismos de busca, edição de vídeos, criação de arte, além de redes sociais, que são discutidas dentro de uma linha responsável, fortalecendo o trabalho de cidadania digital. Eles são bombardeados de informações o dia inteiro e cotidianamente precisam ter a percepção de que existem informações que são válidas e que não são válidas”, explica Paulo de Tarso Souza, professor de informática da Fundação.

A metodologia usada mescla aulas teóricas, práticas e expositivas para garantir que os jovens tenham a oportunidade de criar conteúdo por conta própria. O curso tem duração de três meses, com uma carga horária de três horas semanais, distribuídas em dois dias da semana.

De acordo com o professor, a “Geração Digital Kids”, tem papel fundamental no alerta a crianças e jovens sobre o mundo digital.

“Conversamos muito e não escondo que a internet é um mundo aberto. Reforço que quando estão em um joguinho on-line, podem estar jogando com outras crianças, mas também podem ser adultos mal intencionados, e de que não podemos fornecer dados. É como se eles estivessem no meio da rua, precisam tomar cuidado com as pessoas, ao atravessar a rua, ver por onde andam. Buscamos criar esse senso de responsabilidade”, pontua Paulo de Tarso Souza.

Sobre o ParáPaz nas Usinas

A Coordenação da ParáPaz nas Usinas desenvolve projetos de educação e qualificação para pessoa de todas as idades, desde crianças até idosos, em todas as Usinas da Paz, a exemplo de cursos específicos de Desenvolvimento de Liderança, Inserção no Mercado de Trabalho e Iniciação Digital ( Do básico ao avançado) para jovens e adultos, bem como o desenvolvimento de oficinas e workshops de diversos temas.

Foto: Pedro Guerreiro – Ag. Pará